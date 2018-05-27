За що Вища рада правосуддя покарала суддю-викривача Ларису Гольник

Поки йдуть баталії за антикорупційний суд, Вища рада правосуддя підтримує заданий президентом тренд і карає суддів, які активно боряться з корупцією, та залишає на посадах суддів, які усіма силами протидіють таким борцям.

Лариса Гольник – це суддя, яка не лише відмовилась від хабаря за рішення на користь мера Полтави Мамая, але й задокументувала пропозицію хабаря і тепер домагається покарання мера. За це вона зазнає системного цькування та переслідування. Дуже активним у цькуванні Гольник був саме Струков, який спершу використовував свої службові повноваження для атак на суддю, а потім перейшов до публічних принижень і, навіть, рукоприкладства.

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Лариса Гольник з метою захисту зверталась до зборів суддів свого суду, прокуратури, Ради суддів України, до Національного агентства з питань запобігання корупції. Рада суддів та НАЗК підтримало Гольник. НАЗК навіть винесло відповідний припис, а Рада суддів їздила з перевіркою до суду і підтвердила незаконність дій Струкова.

Проте, усі ці рішення НАЗК та Ради суддів не мали жодного впливу на Струкова. Він продовжував безкарно переслідувати Гольник. Єдиний орган який реально може покарати Струкова – це Вища рада правосуддя. 23 травня, рада нарешті розглянула скаргу на Струкова і визначилась з покаранням. За усі ці дії він отримав сувору догану.



Суддя Струков

Саме так, за тривале переслідування викривача корупції з рукоприкладством та публічними образами, за незаконне використання службового становища, за культивування кругової поруки голова суду отримав знущально м’яке покарання – сувору догану. Але це не найгірше у цій історії. Одночасно зі Струковим покарання зазнала і сама Лариса Гольник.

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Вона теж отримала догану, тільки не сувору, а звичайну. І отримала її саме за те, що активно добивалась покарання корупціонерів та інформувала про це суспільство через Facebook. Більше того, пані Ларису покарали за те, що її підтримують рідні та громадськість. Не вірите ? Я й сам не вірив поки не побачив Ухвали дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. А у ній чітко розписано у чому палата бачить порушення судді Гольник.

По перше, суддю-викривача звинувачують у порушенні трудової дисципліни. Лариса Гольник з 2015 року без повноважень і не здійснює правосуддя. Вільний час вона використовувала для супроводу справи Мамая та саморозвитку. Зокрема, суддя взяла участь у засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання корупції, семінарі всесвітньо відомого Інституту Аспена, Ялтинській конференції YES.

Так от, палата вбачає порушення у тому, що Гольник відлучалась з робочого місця для участі у цих заходах без дозволу голови суду. Саме так – без дозволу Струкова, який її переслідує. До речі, Гольник завжди запитувала цей дозвіл і завжди отримувала відмову. Вона виявилась єдиною суддею свого суду, за якою так пильно стежили і складали акт на кожну її відсутність на робочому місці.

Ці дії голови суду були елементом переслідування Гольник і визнані Радою суддів незаконними. Але для Вищої ради правосуддя це не стало аргументом. Другою підставою для покарання Гольник став її пост у Facebook річної давності, де вона висловилась, що судді її суду "покірні, мов ті вівці". Цей пост був її реакцією на результати загальних зборів суддів, на яких розглядались незаконні дії Струкова.

На цих зборах судді могли хоча б висловитись про припинення переслідувань Гольник, натомість фактично підтримали саме Струкова. Це був класичний прояв кругової поруки та страху перед своїм багаторічним головою. Саме ці явища є основою корупції у судах, відчуття безкарності та головним гальмом усіх намагань змінити судову систему. Тому, наприклад, Громадська рада доброчесності визнавала недоброчесним таке мовчання і закликала суддів повідомляти та активно протидіяти ганебним явищам у судах.

Але Вища рада правосуддя вважає інакше та робить усе, щоб дійсно перетворити суддів на покірних овець та змусити їх мовчати. Задля цього готові навіть на порушення фундаментального права на свободу слова, яке гарантоване статтею 10 Європейської конценції. Покарання за пост судді у Facebook є очевидним порушенням свободи слова та суперечить багаточисельній практиці Європейського суду з прав людини.

Далі ще гірше. Вища рада правосуддя вирішила покарати Гольник за те, що її підтримують родичі та громадськість. Це не вкладається в голову, але суддю звинувачують у тому, що її чоловік теж пише пости у Facebook, які не подобаються Струкову. Зокрема в Ухвалі згадується репост Ігорем Гавриленком коментаря невідомої особи, яка радить зробити з Струковим те, що зображено на відомій картині Давида Герарда "Здирання шкури з продажного судді".



"Здирання шкури з продажного судді"

До речі, відомий факт, що Генпрокурор Юрій Луценко цією картиною ілюстрував одну з своїх офіційних заяв. Але що дозволено Генпрокурору не дозволено чоловікові судді-викривача. Ну і апофеозом стало звинувачення Гольник у тому, що на збори суддів прийшли медіа та громадськість, яка у відповідь на відмову Струкова провести збори викрикували "Ганьба" і "Судді – майте гідність".

Тобто Вища рада правосуддя створила прецедент відповідальності судді за її підтримку суспільством. Такого не було навіть за Януковича.Якщо підсумувати, то покаранням Гольник та умовним покаранням Струкова Рада дала потужний сигнал усім суддям, що не варто йти проти системи. Не можна навіть говорити про проблеми у судах, а підтримка громадськості та медіа створить для Вас лише додаткові проблеми.

Натомість ті, хто протидіє суддям-викривачам отримають потужну підтримку системи і їм не варто боятись покарання. Вища рада правосуддя прямо натякає – от взяла би Гольник хабар, не перечила би волі голови суду, не говорила би про ганебні явища у судах, не закликала би інших суддів не мовчати, то не мала би жодних проблем. Особливим цинізмом ситуації є те, що доповідачем по справах Гольник був відомий Павло Гречківський, якого зараз судять за посередництво у дачі хабаря розміром 500 000 доларів.



Павло Гречківський

Тобто людина, яку звинувачують у корупції перевіряла людину, яка є викривачем корупції. А потім цей член Вищої ради правосуддя буде ще приймати остаточне рішення про призначення суддів Антикорупційного суду. Зате Лариса Гольник вже не зможе взяти участь у конкурсі до цього суду. До речі, Павло Гречківський також є секретарем Ради адвокатів України. А вже через день після оголошення догани Ларисі Гольник, кваліфікаційно дисциплінарна комісія адвокатури винесла попередження вже мені, як адвокату.

Підставою для покарання теж став пост у Facebook, де я розповів про реакцію суддів на обшуки НАБУ у голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка. Тобто система завдає потужного удару у відповідь та хоче примусити нас мовчати. Але ми мовчати точно не будемо та продовжуємо боротьбу за чесні суди. І справедливість однозначно переможе.