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"За тисячі років": НВО анонсував зйомки приквелу до "Гри престолів"

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Гра претсолів: анонс приквелу
Гра претсолів: анонс приквелу / Фото з вільних джерел

Американський телеканал HBO оголосив про замовлення зйомок пілотної серії приквела до "Гри престолів". Автори популярного серіалу мають намір показати історію, як жили предки головних героїв саги.

Про це повідомляє ВВС.

Сюжет нового серіалу – історія, що відбувається за тисячі років до подій в оригінальному серіалі "Гра престолів". Відомо, що сценарій до приквела створив письменник Джордж Мартін. Допомогла літератору у цьому відома сценаристка Джейн Ґолдмен.

За словами авторів проекту, приквел розповідатиме, "як світ скотився із Ери героїв до своїх найтемніших часів", відтак жоден із зірок "Гри престолів не братиме участі в зйомках. 

Від жахливих таємниць історії Вестеросу до справжнього походження Білих ходоків, секретів Сходу і легендарних Старків,
– йдеться в анонсі НВО.

Наразі продюсери "Гри престолів" запевнили, що жодне відео приквелу не вийде до завершення останнього сезону саги. Представники каналу не розголошують назви нового проекту, який, як стверджують експерти, може отримати чималу популярність у світі.

Нагадаємо, що останній восьмий сезон "Гри престолів", за попередньою інформацією ЗМІ, вийде в 2019 році. Восени 2017 року розпочались зйомки фінального сезону, в Північній Ірландії вже відзняли декілька ключових сцен.

Чим відомий серіал "Гра престолів"?
Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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