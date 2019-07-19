За три дні до виборів у президента заявили про коаліцію з "Батьківщиною"

Президентська партія "Слуга народу" готова до коаліції з партією Юлії Тимошенко "Батьківщина".

Про це в інтерв’ю виданню "Лівий берег" заявив перший помічник президента Сергій Шефір.

За його словами, партія Володимира Зеленського точно не об’єднуватиметься у новій Раді з партією Порошенка.

З Порошенко – ні, з Тимошенко цілком можливо. Якщо, звісно, будуть нормальні вимоги. Я за коаліцію, у результаті якої до уряд приходять технократи,

– заявив Шефір виданню.

Він також додав, що "Слуга народу" готова до коаліції із парією "Голос" Святослава Вакарчука, якщо та потрапить до парламенту.

"Ми сподіваємося, що він потрапить в Раду. Ми завжди хотіли "в коаліцію з Вакарчуком" і навіть це було видно по заявах Вови в передвиборній кампанії", – додав Шефір.

Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними опитуваннями в Раду проходять 5 партій – "Слуга народу", "Батьківщина", "Опозиційна платформа – "За життя", "Європейська солідарність" та "Голос".