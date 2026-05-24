24 Канал Головні новини Забезпечувала пальним Москву та область: СБУ вразила важливу перекачувальну станцію у Росії
24 травня, 13:16
Владислав Кравцов

Фахівці СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Второво" у Володимирській області Росії. Цей об'єкт забезпечував пальним московський регіон

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про ураження ЛВДС "Второво"?

У СБУ зазначили, що удар по ЛВДС "Второво" здійснили фахівці Центру спецоперацій "Альфа". Як зазначили спецслужбовці, ця станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину, переважно дизельне пальне, з нафтопереробних заводів центральної частини Росії до експортних портів і внутрішніх споживачів. 

Вона (станція "Второво" – 24 Канал) забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково, 
– пояснили у Службі безпеки.

Там також наголосили, що внаслідок успішної атаки безпілотників на обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 квадратних метрів.

У СБУ зауважили, що, на відміну від ворога, який цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та мирних людей, Україна завдає точних ударів винятково по військових і стратегічних цілях, пов'язаних із забезпеченням російської агресії. 

"СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території Росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі", – заявив очільник Служби безпеки України Євгеній Хмара.

 

