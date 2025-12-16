16 грудня, 11:59
Заблокувала трибуну ще до початку засідання: у Раді за участю Безуглої сталася бійка
У вівторок, 16 грудня, під час пленарного засідання Верховної Ради стався інцидент. "Побилися" народні депутати Мар'яна Безугла та Сергій Тарута.
Сутичка потрапила на відео. Деталі повідомляє 24 Канал.
Що відомо про бійку в парламенті?
До слова, нардепка заблокувала трибуну парламенту, вимагаючи звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За її словами, інцидент із Тарутою стався нібито через те, що він разом з народними обранцями від "Батьківщини" зірвав плакати щодо військової реформи й термінів служб.
Бійка у Верховній Раді 16 грудня: дивіться відео