24 Канал Новини України Заблокувала трибуну ще до початку засідання: у Раді за участю Безуглої сталася бійка
16 грудня, 11:59
Заблокувала трибуну ще до початку засідання: у Раді за участю Безуглої сталася бійка

Анастасія Безейко

У вівторок, 16 грудня, під час пленарного засідання Верховної Ради стався інцидент. "Побилися" народні депутати Мар'яна Безугла та Сергій Тарута.

Сутичка потрапила на відео. Деталі повідомляє 24 Канал

 

Що відомо про бійку в парламенті?

До слова, нардепка заблокувала трибуну парламенту, вимагаючи звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За її словами, інцидент із Тарутою стався нібито через те, що він разом з народними обранцями від "Батьківщини" зірвав плакати щодо військової реформи й термінів служб.

Бійка у Верховній Раді 16 грудня: дивіться відео