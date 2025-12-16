Заблокувала трибуну ще до початку засідання: у Раді за участю Безуглої сталася бійка

У вівторок, 16 грудня, під час пленарного засідання Верховної Ради стався інцидент. "Побилися" народні депутати Мар'яна Безугла та Сергій Тарута.

Сутичка потрапила на відео. Деталі повідомляє 24 Канал. Що відомо про бійку в парламенті? До слова, нардепка заблокувала трибуну парламенту, вимагаючи звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За її словами, інцидент із Тарутою стався нібито через те, що він разом з народними обранцями від "Батьківщини" зірвав плакати щодо військової реформи й термінів служб. Бійка у Верховній Раді 16 грудня: дивіться відео