Ізраїль вирішив продовжити до 1 жовтня 2020 року заборону на в'їзд до країни іноземцям. Все через пандемію коронавірусу COVID-19.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, в країні після спаду знову спостерігається зростання захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Яка ситуація з коронавірусом в Ізраїлі

Станом на 24 серпня понад 103 тисячі ізраїльтян заразилися COVID-19. Нині близько 400 із них перебувають у важкому стані в лікарнях. Загалом від недуги померли 834 людини.

Всередині липня уряд Ізраїлю суттєво посилив карантин через різке зростання випадків COVID-19. Серед обмежень – ввели заборону на роботу магазинів, ТЦ, басейнів, бібліотек, музеїв та інших туристичних об'єктів з 17:00 п'ятниці до 5:00 неділі.

Напередодні коронавірус виявили у депутатки парламенту, міністра у справах імміграції та інтеграції Ізраїлю Пніна Тамано-Шата. Кількох парламентарів, що контактували з нею, вже відправили на самоізоляцію.

Кому дозволено в'їзд до Ізраїлю

Без обов'язкового 14-денного карантину можуть в'їжджати лише ізраїльтяни або резиденти країн "зеленої зони".

Зокрема, громадяни Австрії, Великої Британії, Угорщини, Німеччини, Грузії, Данії, Канади та Кіпру зможуть в'їхати в Ізраїль без обов'язкового карантину.

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