У Харківській області священник, який приїхав освятити великодні кошики, поливав парафіян із сіл Шийківка й Ізюмське просто з відра. Все тому, що забув святу воду.

Віряни чекали священника на 6:00. У телеграм-каналах пишуть, що він не відповідав на дзвінки та приїхав святити кошики 08:30.

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Священник забув великодні атрибути

Священник приїхав без усіх необхідних атрибутів. Святу воду, свічки та кадила він не взяв. Чоловік сказав, що нібито "дуже поспішав і все забув". Тому священник вирішив набрати звичайну воду у відро та "освятити" нею присутніх.

Перед ним за традицією люди збирали пожертвування в спеціальну скриню.

Як відреагували місцеві жителі

Місцеві жителі здивувались діями священника. Однак їх швидше повеселив "стиль роботи" служителя церкви.

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