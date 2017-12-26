Зачем Ростовцева пытаются легализовать в оккупированной части Донбасса?

На сайте так называемого "МИД ДНР" появилась ничем не примечательная новость о награждении какого-то никому не известного на Украине человека по имени Руслан Ростовцев.

Вот о чем идется в новости.

"Сегодня, 8 декабря 2017 года, почетной грамотой Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики был награжден Ростовцев Руслан Борисович. Господин Ростовцев внес существенный вклад в укрепление международных связей и положительного имиджа Республики на международной арене.

Мы благодарны нашему единомышленнику за помощь и поддержку в нашей борьбе за прорыв информационной блокады и распространение правдивых сведений о происходящем в Донбассе среди жителей европейских стран".

Человек из Киева или из Харькова, ознакомившийся с этой информацией, только пожмет плечами в недоумении : "Ну, награждают сепары друг друга разными бумажками, не имеющими никакого веса и значения за пределами пресловутого "русского мира". Нам-то что с этого. Пусть сидят там у себя, в ОРДЛО, и развлекаются. Лишь бы к нам не лезли".

Все верно, если бы не пару но, которые заставляют обратить нас внимание на эту, казалось бы, непримечательную новость.

Во-первых, Руслан Ростовцев не какой-то там безродный "сепар", а довольно-таки известная личность в российских бизнес-кругах. Надо понимать, что грамоту "МИД ДНР" получил ни много ни мало российский угольный барон. Говорят, что, если не миллиардер, то точно уж мультимиллионер. Ростовцев владеет угольными шахтами в Кузбассе.

"Угольным" экспертам из СБУ и украинской военной разведки известно, что господин Ростовцев давненько запустил свои лапы в угольные активы Донбасса. Естественно, тайно. Нигде до самого последнего времени публично он это не афишировал, хотя информация регулярно просачивалась. Доподлинно установлено, что он вывозит уголь из Донбасса, пользуясь разного рода схемами, с одобрения Александра Захарченко (об этом ниже).

Во-вторых, надо обратить внимание на тот факт, что Курченко и его художества известны всем, а вот Ростовцев постоянно оставался в тени. И вот тут происходит нечто странное. Он берет и засвечивает сообщением о грамоте своё имя. Причем нет никаких сомнений, что появившаяся информация на сайте "МИД ДНР" не могла бы там появиться, если бы не было соответствующей санкции самого Ростовцева.

Зачем это ему понадобилось? Ведь российские олигархи даже если и ведут какие-то дела в ОРДЛО, то сугубо через подставные лица и фирмы, опасаясь санкций международного сообщества против своего бизнеса. Но далеко не все так действуют, что показывает опыт тех же Иосифа Кобзона и Константина Малофеева (об этом подробнее – ниже). И открытая поддержка ОРДЛО легко конвертируется в политическую или финансовую выгоду в стране Путлера. Так что очень трудно поверить, что Ростовцев сделал это без определенных целей.

А цель, согласно нашему расследованию, есть. И это дико важно для угольного магната из России. Всё в его случае очень просто объясняется. Против Ростовцева в России открыты (а некоторые вот-вот откроются) уголовные дела за разного рода, простите за тавтологию, нехорошие дела аж на 300 миллионов (!!!) долларов. Вдумайтесь только в эту цифру. Согласитесь, это не рядовая сумма.

Прежде всего, за Ростовцевым, который имел интересы не только в сфере угледобычи, числятся дела, связанные с получением земельных участков и объектов в Москве, которые принадлежали Российской академии наук, для того, чтобы его строительная компания "Кромтэкс" могла на них возводить элитное жилье в центре столицы. Знаете, чем рассчитывался с академиками Ростовцев за получение одного из выгодных участков? Не поверите, только не смейтесь, созданием лабораторно-стендового комплекса, необходимого в рамках подготовки… к межпланетному пилотируемому полету на Марс. Как тут не вспомнить Остапа Бендера и Межгалактический шахматный турнир в Нью-Васюках.

При этом сам Ростовцев числился директором и на предприятии "Академкапстрой", которое принадлежало РАН, и в "Кронтэксе", которое было коммерческим партнером "Академкапстроя" "со стороны".

Это интересное совмещение выяснилось в 2013 году, когда по иску двух компаний – российской "Вэлстрой", к которой имел отношение "Кромтэкс", и еще одной турецкой был искусственно обанкрочен "Академкапстрой". У российских правоохранительных органов, естественно, не было никакого сомнения, что это банкротство искусственное. Зачем оно понадобилось? За тем, что строительная деятельность этой компании, возглавляемой Ростовцевым, была постоянным объектом судебных тяжб. Речь шла о примерно 175 миллионах долларов.

Строительный бизнес Ростовцев в столице России долгое время прикрывал Владимир Ресин, соратник мэра Москвы Юрия Лужкова – Владимира Ресина. Последний с 2001 года (еще при Лужкове) был первым замом мэра российской столицы аж целых 10 лет, а Ростовцев числился у него в помощниках.

Также в правительстве Москвы Ресин был главным по строительству. Вот тут, как вы понимаете, строительные интересы Ростовцева и Ресина совпадали. В настоящий момент против них российскими правоохранительными органами собраны материалы по коррупции. Речь идет о нанесении максимального ущерба государству на сумму 150 миллионов долларов.

Наследил Ростовцев не только в Москве, но и в Сочи, где в нулевых годах он был первым вице-мэром. На эту должность он перешел из правительства Москвы в 2005 году, где занимался строительными делами. Зачем его отправили из Москвы в Сочи? Все дело в строительных инвестициях в южную столицу России, за которыми стояли Лужков и Ресин. По договоренности с тогдашним сочинским мэром Виктором Колодяжным Ростовцев должен был быть смотрящим за этими инвестициями москвичей. Естественно, последние должны были пойти в туристическую и гостиничную сферы. Однако из-за махинаций с деньгами Министерства обороны России, которые предназначались под строительство санаториев, домов отдыха, госпиталей и еще целого ряда объектов для российских военных, которым категорически был запрещен отдых за границей, Ростовцева через полгода пришлось эвакуироваться обратно в Москву. Были открыты уголовные дела в связи с "нецелевым использованием", а точнее выражаясь, банальным воровством на сумму примерно в 6 миллиардов рублей. Тогда зад Ростовцеву смог прикрыть Лужков, однако эти уголовные дела были заморожены, а не закрыты.

Как известно, патриотизм – последнее прибежище негодяя. Так и в случае Ростовцева. Он искренне надеется на то, что за помощь "Новороссии" путинский коррупционный режим ему все простит. И, кстати, надеется небезосновательно. Тому есть хороший пример.

Речь идет о "православном миллиардере" Константине Малофееве, который с весны до середины лета вместе с Сергеем Аксеновым был куратором Донбасса, пока их не сменил на этом посту Владислав Сурков.

Так вот, Малофеева давно бы посадили за то, что он в свое время попросту украл кредит ВТБ в 225 миллионов долларов на покупку молочных заводов (при этом общая задолженность с учетом процентов и неустойки составила почти 600 миллионов долларов), но "русская весна" все списала. В 2015 году он согласился вернуть 100 миллионов, а остальной долг в полмиллиарда долларов ему списали. Олигарх стал спонсором и одним из организаторов отжима Крыма и части Донбасса. Именно на его деньги – 300 тысяч долларов – был организован отряд Гиркина, который в апреле 2014 года захватил Славянск. Это пиарщик Малофеева – Александр Бородай – стал "премьер-министром ДНР". Это на деньги Малофеева в феврале-марте 2014 года действовали банды наемников, силами которых в Крыму захватывались наши воинские части и корабли.

Малофееву в итоге все простили. Ростовцев в свою очередь надеется на милость Путина за свой "патриотизм". Вот отсюда и засветка с грамотой "МИД ДНР". Не сомневаемся, таких засветок будет еще много.

И, наконец, в-третьих, на что надо обратить внимание. Причем не только СБУ и военной разведке, но и украинской дипломатии. В информационной сообщении сайта "МИД ДНР" объясняются "заслуги" Ростовцева перед "республикой". Еще раз процитируем соответствующее место: "... за помощь и поддержку в нашей борьбе за прорыв информационной блокады и распространение правдивых сведений о происходящем в Донбассе среди жителей европейских стран".

О чем идет речь? Ростовцев, по данным СБУ, был главным спонсором закрытого в этом году в Чехии (с подачи тамошнего МИДа) "представительства ДНР". К тому же Ростовцев спонсирует и деятельность "представительства ДНР" в Марселе и Турине через свою фирму Besemer Consultants. Так что украинским дипломатам есть над чем поработать в соответствующих странах.

Также известно, что в 2017 году Ростовцев спонсировал празднование Дня города и День шахтера в Донецке. Это на его деньги в столицу "ДНР" в конце августа приехали российские группы "Зверобой" и "Бахыт Компот". Он чуть было не привез в Донецк из Великобритании Шона Карра, бывшего зятя Юлии Тимошенко, чтобы тот исполнил в городском парке Щербакова свою песню о шахтерах "Павшие друзья", которуюон написал еще 2009 году. Ростовцев к 7 ноября 2017 году к столетию октябрьского переворота 917 шахтерским семьям раздал по 10 тысяч рублей.

Понятно, что российский бизнесмен помогал Донбассу не бесплатно. Просто маленькую часть прибыли от участия в угольных делах направлял на "благотворительность". В угольную тему Ростовцев смог зайти в начале 2015 года после событий вокруг донецкого аэропорта и Дебальцево с помощью своего давнего друга Игоря Мартынова. Последний после отъезда из Донецка летом 2014 года с подачи Александра Захарченко стал мэром Донецка.

С Мартыновым, который является местным донецким авторитетом по кличке "Мартын", Ростовцев познакомился еще в Сочи в 2005 году, куда тот приезжал по поручению Рината Ахметова. Донецкий олигарх тогда хотел вкладывать деньги в перспективный сочинский гостиничный бизнес. Мартынов и Ростовцев смогли найти общий язык.

После того, как по распоряжению Москвы Мартынов был снят с должности мэра Донецка (много воровал, а особенно много пил), Ростовцева непосредственно крышует сам Александр Захарченко. Бизнес-партнером российского бизнесмена является министр промышленности и торговли Алексей Грановский. Примечательный персонаж. В начале своей политической карьеры в "ДНР", где отвечал за топливно-энергетический комплекс, успел отсидеть полгода на подвале за то, что не в полной мере отстегивал главарям "ДНР".

Чтобы понять объемы угля, которые Ростовцев вывозит из "ДНР", надо понимать, что из 63 шахт, находящихся на непоконтрольных территориях Донецкой области, работали все за исключением семи, которые были затоплены. При это Ростовцев контролирует 20 шахт. Причем весной 2017 года Ростовцев получил контроль над такими крупными шахтами, как им. Засядько» (формально принадлежит Ефиму Звягильскому), "Комсомолец Донбасса". Также с шахт, которые подконтрольны Ростовцеву, уголь идет контрабандой в Европу и на Украину. В схемах с донецким углём Ростовцев использует компанию Kaproben Handels, зарегистрированную в Швейцарии.

В общем вот за всю эту "патриотическую деятельность" Ростовцев и намерен попросить российские власти закрыть уголовные дела, связанные с его предпринимательской деятельностью. Так что грамота от "МИД ДНР" – это начало легализации Ростовцева в оккупированной части Донбасса