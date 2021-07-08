Про це, як пише видання, свідчать дані YouScan у соціальних мережах.

Так, у червні усього було зафіксовано 8 892 пошуки заспокійливих препаратів "Корвалол" і "Валідол", що вдвічі більше, ніж у травні. При цьому в червні Google Trends зафіксували пік згадувань корвалолу 29 червня – у день матчу між збірними України та Швеції.

Також у цей період зросли згадування за темами "серце" та "Валідол". Причиною цього є термін "валідольний матч", популярний серед футбольних фанів. Воно означає напружену, видовищну гру з непередбачуваним результатом. Крім цього, вболівальники використовують схожий термін – "валідольна перемога".

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, в період матчу з австрійцями попит на Корвалол зріс на 32%.

"В період матчу з австрійцями попит на Корвалол зріс на 32%. Минулого року в цей час навіть пандемія коронавірусу викликала менше хвилювань, аніж гра збірної України. Багатьом з нас без заспокійливого витримати стрес від матчів було неможливо! Україна дійшла до 1/4, а наші хлопці стали героями наших спокійних сердець. Точно знаю, що у нашої збірної все ще попереду!" - написав Шимків на своїй сторінці у фейсбуці.

Напружені виступи нашої збірної на футбольному Євро-2020 стало й причиною жартів у соціальних мережах.