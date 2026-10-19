Як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, російський безпілотник поцілив у зону відпочинку саме в момент, коли там перебувало багато людей, зокрема сімей із дітьми.

Які наслідки?

Унаслідок російського терору загинули 6 людей, серед яких троє дітей, в тому числі немовля, яке перебувало у візочку.

Відомо про 15 поранених цивільних, в тому числі сімох дітей. Екстрені служби, зокрема медики, надають допомогу постраждалим. Деяких реанімаційні бригади перевозять у лікарні Харкова, уточнив голова ОВА Олег Синєгубов.

Спеціальні підрозділи проводять обстеження території парку на наявність вибухонебезпечних предметів.

Ліквідація наслідків удару на Харківщині / ДСНС

Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу,

– наголосив Вигівський.

Напередодні країна-терорист завдала ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 16 жовтня Росія двічі атакувала Харків ударними безпілотниками. Тоді ворожі апарати поцілили по цивільних об'єктах міста, спричинивши руйнування та поранення мешканців.