Загибель Дмитра Тимчука: у поліції з'ясували нові важливі факти

Правоохоронці, які розслідують загибель народного депутата Дмитра Тимчука, розповіли про нові показові обставини у справі. За їхніми даними, з квартири загиблого політика зникли деякі ювелірні вироби.

Розслідування за фактом смерті Дмитра Тимчука проводить поліція Києва.

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Під час проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів,

– розповіли у поліції.

Народного депутата від фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука знайшли мертвим у власній квартирі у Києві вранці 19 червня. У нього виявили вогнепальне поранення голови. Попередня робоча версія слідства – Тимчук застрелився вдома при чищенні нагородної зброї – пістолета.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини загибелі керівника "Інформаційного спротиву". Наразі вони розглядають три версії смерті народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. За фактом загибелі Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Водночас, журналісти та колеги нардепа сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом не міг чистити зброю зарядженою.

Хто такий Дмитро Тимчук?Політик – родом з російського міста Чита. У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України, пройшовши до парламенту у складі партії "Народний фронт".



Відколи Росія розпочала агресію проти України, підполковник запасу Тимчук став координатором групи "Інформаційний спротив", відомим українським блогером і військовим експертом. Зокрема, він детально висвітлював перебіг анексії Криму, вторгнення Росії в Україну, сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.