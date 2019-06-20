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      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Загибель Дмитра Тимчука: у поліції з'ясували нові важливі факти

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      У поліції розповіли, що з квартири загиблого нардепа Тимчука зникли цінні речі
      У поліції розповіли, що з квартири загиблого нардепа Тимчука зникли цінні речі / apostrophe.ua

      Правоохоронці, які розслідують загибель народного депутата Дмитра Тимчука, розповіли про нові показові обставини у справі. За їхніми даними, з квартири загиблого політика зникли деякі ювелірні вироби.

      Розслідування за фактом смерті Дмитра Тимчука проводить поліція Києва.

      Читайте також: Загинув Дмитро Тимчук: біографія депутата

      Під час проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів,
      – розповіли у поліції.

      Народного депутата від фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука знайшли мертвим у власній квартирі у Києві вранці 19 червня. У нього виявили вогнепальне поранення голови. Попередня робоча версія слідства – Тимчук застрелився вдома при чищенні нагородної зброї – пістолета.

      Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини загибелі керівника "Інформаційного спротиву". Наразі вони розглядають три версії смерті народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. За фактом загибелі Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

      Водночас, журналісти та колеги нардепа сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом не міг чистити зброю зарядженою.

      Хто такий Дмитро Тимчук?Політик – родом з російського міста Чита. У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України, пройшовши до парламенту у складі партії "Народний фронт".

      Відколи Росія розпочала агресію проти України, підполковник запасу Тимчук став координатором групи "Інформаційний спротив", відомим українським блогером і військовим експертом. Зокрема, він детально висвітлював перебіг анексії Криму, вторгнення Росії в Україну, сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.

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      Теги: Новини України Жертви Дмитро Тимчук Розслідування Поліція Новини Києва
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