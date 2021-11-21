Про відзначення військових державними нагородами України йдеться в указі Зеленського, який оприлюднив Офіс Президента.
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Уберта Мрачковського посмертно нагородили орденом
Військових відзначили нагородами за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку,
– йдеться у тексті указу.
Зокрема, орденом "За мужність" II ступеня, на жаль посмертно, відзначили старшого солдата Уберта Мрачковського, який днями загинув на Донбасі.
Загибель Уберта Мрачковського на фронті: що відомо
- Життя старшого солдата з Хмельниччини Уберта Мрачковського обірвалося 19 листопада на Донбасі. Він отримав кульове поранення, яке виявилося несумісним із життям.
- Військовому було всього 33 роки. У нього залишилися мати, дружина та дитина.
- Мрачковський був снайпером, брав участь у боях за Савур-могилу в складі 51-ої окремої механізованої бригади.
- 3 листопада 2015 року його нагородили орденом "За мужність" III ступеня.