Про відзначення військових державними нагородами України йдеться в указі Зеленського, який оприлюднив Офіс Президента.

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Уберта Мрачковського посмертно нагородили орденом

Військових відзначили нагородами за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку,

– йдеться у тексті указу.

Зокрема, орденом "За мужність" II ступеня, на жаль посмертно, відзначили старшого солдата Уберта Мрачковського, який днями загинув на Донбасі.

До слова, президент також нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня Василя Катеринчика, Олександра Окуска та Віталія Сущенка; орденом "За мужність" III ступеня – Андрія Коваля; медаллю "За військову службу Україні" – Тетяну Гатауліну; медаллю "Захиснику Вітчизни" – Анну Балінську, Світлану Орлову, Валентина Стогнія, Максима Хомякова.

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