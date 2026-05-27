Це буде дорога помилка: у РНБО оцінили загрозу ударів по трасі Київ – Чоп із Білорусі

Аналітики ISW припускають, що Росія може почати бити з території Білорусі безпілотниками по трасі Київ – Чоп. Ця дорога з'єднує Київ із західними областями України та Польщею.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що білоруською армією фактично керують російські ставленики. Вони цілком можуть ризикнути запустити "Шахеди" зі своєї території по Україні. Але це буде дуже дорога помилка.

Дивіться також Путін дотиснув Лукашенка відкрити другий фронт? Чому Білорусь оголошує мобілізацію і погрожує Україні

Як Україна відповість на такі атаки?

Як наголосив Коваленко, у Білорусі мають чітко усвідомлювати, що в такому випадку значна кількість безпілотників полетить у відповідь. У них немає протиповітряної оборони, яку неможливо пробити. І ця операція триватиме до знищення білоруської економічної та військової інфраструктури.

Сподіваюся, що прогноз ISW про трасу Київ – Чоп – лише їхня думка, яка не має нічого спільного з реальністю. Адже тоді Росія сильно підставить Білорусь. Зараз вони отримують інвестиції з Китаю; США зняли санкції з виробника калію, який приносить мільярди в бюджет на рік. Тоді цього всього просто не буде. На мою думку, Лукашенко намагатиметься від цього відмовитися,

– зазначив Коваленко.

Зверніть увагу! Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") також нагадав, що Україна битиме у відповідь, якщо Білорусь нападе. Україна вже визначила перші 500 цілей, якщо там таки наважаться зробити щось проти нашої держави.

Чи є загроза з боку Білорусі: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає варіант атакувати Україну з півночі. Зокрема це може статися з території Білорусі. Президент доручив посилити оборону північних регіонів. Він окремо згадав за Чернігівсько-Київський напрямок.