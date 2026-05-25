Путін може "дотиснути" Лукашенка, – командир "Ахіллесу" про загрозу наступу з Білорусі

Владімір Путін не відмовився від планів знищення України, а Білорусь можуть втягнути у новий етап війни. Росія намагається розтягнути українські сили вздовж усього фронту, зокрема й на північному напрямку.

Про це заявив командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко. Він розповів, яку підступну мету може втілити Кремль руками Лукашенка.

Що задумали Путін і Лукашенко

За словами Федоренка, головна мета Кремля залишається незмінною – ліквідація української державності та терор проти українського народу. Та на фронті Росія не має бажаних результатів.

Сили оборони змогли заблокувати ворога на більшості напрямків, тому окупанти не можуть досягти навіть "повзучого" просування.

Також, за словами військового, Росія не досягає стратегічного успіху й масованими повітряними атаками. Значну частину дронів збивають українські сили ППО та дрони-перехоплювачі, а запасів балістики недостатньо для системного ураження.

Саме тому, пояснив Федоренко, Кремль шукає нові способи тиску на Україну. Один із можливих сценаріїв – спроба розтягнути українські сили через загрозу нового наступу з території Білорусі.

Абсолютно очевидно, що територія Білорусі може бути використана для того, щоб розтягнути сили та засоби України,

– зазначив він.

Цього разу Олександру Лукашенку може не вдатися уникнути прямого залучення до війни. Але Путін тиснутиме на білоруського диктатора, щоб той не лише надав територію для російських військ, а й залучив армію Білорусі.

Водночас українські Сили оборони вже готуються до можливого розвитку такого сценарію та працюють на випередження, аби не допустити просування російських військ з північного напрямку.

Чому загроза з боку Білорусі зросла?