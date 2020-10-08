Журналісти стверджують, що монобільшість, абсолютний контроль над якою Банкова втрачає все більше, збираються переформатувати. У фракції виокремились певні групи впливу, наприклад, представників Коломойського у "Слузі народу" нарахували щонайменше 40. Однак це не підтверджується голосуванням.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. Він вважає, що думка про переформатування – заснована на інсайтах. Часто вони не зовсім точно відповідають дійсності.

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Коли йдеться про 40 нардепів – мовиться не стільки про прямий, як про опосередкований вплив.

Є великі проблеми, внутрішні суперечності, ідеологічні, особистісні, світоглядні. Все, як і в більшості великих фракцій раніше. Зараз розбіжності посилились через вибори. На сьогодні, головна проблема – це не вплив Коломойського чи Ахметова, а це протиріччя, які з'явилися під час місцевих виборів,

– вважає Фесенко.

Також експерт вважає, що в Офісу Президента є намагання посилити вплив на фракцію.

Чи переформатують монобільшість

"Я думаю, що якась реструктуризація груп і керівництва може відбутися. Це цілком ймовірно і пройде можливо вже після виборів", – зазначив експерт.

На подальшу ситуацію у фракції впливатимуть саме результати виборів, підсумував Фесенко.

Більше про те, чи переформатують таки монобільшість дивіться у відео: