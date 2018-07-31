Захід України накриє негода: синоптики зробили попередження

Погода сьогодні, в останній день липня, неприємно вразить туристів та жителів Карпат. Так, всі західні області України заллють потужні грози з градом і поривами вітру, можливі підтоплення.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на "Укргідрометцентр".

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31 липня на Прикарпатті та Закарпатті сильні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потужна негода накриє Карпати, зокрема Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Тернопільську області.



Попередження про негоду на Заході України

Окрім того, 31 липня та 1 серпня на річках басейнів Днiстера, Прута та Сіреті у Львівській та Івано-Франківській областях очiкується пiдйом piвнiв води над фактичними рівнями.