У межах робочого візиту до Тернопільської обласної клінічної лікарні лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця зазначив, що при високій кваліфікації лікарів медицині бракує коштів і сучасного обладнання.

Як приклад успішної відбудови медичних закладів Ігор Палиця навів Волинь, де він очолював обласну раду: коштами обласного бюджету вдалося добудувати й оснастити перинатальний центр, на черзі – неонатальний та обласна лікарня. Про це розповіли в партії "За майбутнє".

Тернопільські медики наголошують: є гостра потреба в окремому дитячому стаціонарі на 500 ліжок з діагностичними кабінетами й операційним блоком. Адже дітей з інфекційними захворюваннями немає де оперувати, щоб не ставити під загрозу інших пацієнтів.



Ігор Палиця поспілкувався з тернопільськими медиками / Фото "За майбутнє"

Окреме питання – оплата праці лікарів і їхнє страхування. Адже ті медики, які не працюють, відповідно до пакетів НСЗУ, із хворими на коронавірус, не застраховані, хоча ризикують так само.

Ми минулого тижня внесли законопроєкт щодо страхування медиків і освітян, що всі лікарі й педагоги мають бути застраховані за кошти держави,

– розповів Ігор Палиця про законодавчу ініціативу депутатської групи "Партія "За майбутнє".



Тернопільські медики просять дитячий стаціонар на 500 ліжок / Фото "За майбутнє"

Довідка:

Станом на сьогодні Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня на 405 ліжок – єдиний в області лікувально-діагностичний центр, який надає багатопрофільну високоспеціалізовану медичну допомогу дитячому населенню Тернопільщини від народження до 18 років.