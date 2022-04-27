Перші повідомлення про повітряну тривогу почали з'являтися приблизно о 9:50, передає 24 канал.
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Станом на 10:30 загрози авіаудару немає у:
- Житомирській,
- Київській,
- Чернігівській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Херсонській областях.
Натомість в усіх інших регіонах пролунав сигнал повітряної тривоги.
Майже в усіх областях України повітряна тривога / Скриншот "єМапа"