Відіграли ключову роль у захоплені Мадуро: що ми знаємо про таємні дрони США RQ-170 Sentinel

У США вперше підтвердили застосування найбільш таємничих дронів RQ-170 Sentinel. Виявляється, саме ці БпЛА стали ключовими в операції "Абсолютна рішучість" із захоплення президента Венесуели Мадуро.

Про це пише видання The War Zone.

Яку роль у захоплені Мадуро відіграв секретний дрон RQ-170 Sentinel?

Вперше про таємну зброю, яку застосували під час захоплення венесуельського лідера, повідомив генеральний директор Lockheed Martin – Джим Тейклет.

За його словами, секретний дрон RQ-170 Sentinel виробництва вищезгаданої компанії ще задовго до самої операції "Абсолютна рішучість", здійснював регулярні польоти та збирав дані про повсякденне життя та переміщення диктатора та його охорони.

У виданні наголошують, що саме завдяки роботі цього безпілотника успішна операція стала можливою. Крім того, RQ-170 Sentinel використовувався під час безпосереднього проведення захоплення.

Дрон спостерігав за перебігом операції й у реальному часі надсилав оператору розвідувальну інформацію. Ба більше – Дональд Трамп у режимі онлайн міг переглядати трансляцію місії.

До слова, подібний досвід у RQ-170 Sentinel вже був, коли БпЛА транслював до Білого дому операцію з ліквідації Усами бен Ладена у 2011 році.

Також з інформації видання стало відомо, що таємний БпЛА вів спостереження за військовими базами та іншими важливими об'єктами венесуельської армії, а після ударів оцінював масштаби уражень. Автори припускають, що основною ціллю дрона для відстеження та передачі даних для подальшого ураження були зенітно-ракетні комплекси.

Свої задачі безпілотник виконав чітко – Венесуела зазнала суттєвих втрат серед російських ЗРК "Бук-М2Е". За попередніми даними, їх залишилось мало, а технічний стан достеменно не відомий.

Втім досі немає відповідей на питання: які ще завдання виконував RQ-170 Sentinel, скільки часу ці дрони літали над Венесуелою перед початком операції й скільки цих безпілотників було застосовано. Видання зазначає, що RQ-170 Sentinel існує їх лише кілька десятків.

Що відомо про RQ-170 Sentine?

Подейкують, що RQ-170 Sentine є найсекретнішим американським безпілотником, про який світ вперше почув у 2009 році. Однак є дані про його експлуатацію й до 2009 року.

Видання стверджує, що дрон брав участь у війні в Афганістані (з 2007 року), ліквідації Усами бен Ладена у 2011 році, операції "Опівнічний молот" у 2025 році, а тепер й в операції "Абсолютна рішучість".

У 2011 році дрон таки вдалось посадити та захопити за допомогою систем радіоелектронної боротьби. Сталось це під час польотів над Іраном. Згодом іранці зробили власну "копію" цієї таємної зброї.

Можливо, RQ-170 застосовували ще у багатьох випадках, зокрема під час війни в Україні, де він міг стежити за російськими силами в Криму. За даними станом на квітень 2023 року, з лютого 2022 року відбулося щонайменше дев'ять бойових вильотів.

Яку ще зброю могли використати США під час операції "Абсолютна рішучість"?

Журналіст, автор каналу "Фарід говорить" Фахрудін Шарафмал зуважив, що під час операції у Венесуелі було залучено цілий спектр різноманітного озброєння, зокрема, небачені раніше технології.

Ймовірно, під час проведення операції США у Венесуелі, було застосовано спеціальний пристрій, який обмежив можливості президентської охорони. Цю зброю американці могли придбати в українського Головного управління розвідки.

Як повідомили у ЗМІ, Міноборони США впродовж року тестують спеціальний пристрій, який пов'язаний з ефектом гаванського синдрому. Його нібито було придбано за мільйони доларів підрозділом Homeland Security Investigations ще наприкінці каденції Джо Байдена за кошти Міноборони.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю виданню The Post заявив, що американські військові застосували нову секретну зброю, яку він назвав "Дискомбобулятором". Очевидці описали вплив "Дискомбобулятора" як інтенсивну звукову хвилю, що спричинила кровотечу з носа та блювання кров’ю в охоронців Мадуро.