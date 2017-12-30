Захоплення "Укрпошти" у Харкові: правоохоронці провели обшук у помешканні нападника

Штурм будівлі розпочався близько 20 години. Поліцейські діяли спільно з СБУ та спецпідрозділом КОРД.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". На місці події перебувало близько 20 поліцейських авто, які оточили територію біля будівлі. Окрім цього, біля "Укрпошти" чергували медики.

Правоохоронці зуміли пробратись у захоплену будівлю о 20:15. До приміщення поліцейських впустила одна з працівниць "Укрпошти". На час штурму в захопленій будівлі перебували працівники установи та молодий відвідувач. Всіх заручників одразу ж вивели на вулицю. Ніхто з полонених не постраждав, однак їх наразі оглядають медиків. Також з людьми працюють психологи.

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За словами правоохоронців, у нападника зчинився конфлікт з одним із бранців. Чоловіка намагались скрутити та усунути загрозу, однак довести справу до кінця людям не вдалося. Окрім цього, за словами звільнених заручників, нападник поводився неадекватно, розпивав ймовірно алкогольні напої та щоразу змінював свої вимоги.

Відомо, що до перемовин поліцейські залучали його батька, однак той грубо розмовляв з сином, відтак це не дало результатів. За словами Сергія Князєва, під час розмови з нападником один із начальників місцевої поліції хотів зайняти місце заручника в обмін на звільнення дітей та жінок.

Під час перемовин із терористом начальник кримінальної поліції області В'ячеслав Давиденко запропонував бути заручником в замін на дітей і жінок,

– зазначив глава Нацполіції Сергій Князєв.

Поліцейські не повідомляють, чи насправді у чоловіка була вибухівка. Відомо, що пристрій, який мав із собою нападник, передали на експертизу. Окрім цього, правоохоронці провели обшук у помешканні затриманого, де знайшли зброю та ймовірно наркотики. Конфісковані речі також відправили на експертизу.