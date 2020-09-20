Працівники дитячого табору "Артек" в окупованому Криму б’ють на сполох: у закладі – спалах коронавірусу, хворіють вчителі. Інші педагоги, що контактували із хворими колегами, продовжують проводити заняття із дітьми. Тим часом адміністрація "Артеку" відреагувала на ситуацію у свій спосіб, ба більше – там чекають на нову зміну дітей.

Про ситуацію в "Артеку" повідомила начальниця іноземного відділу табору Ніна Лазарєва на своїй сторінці в інстаграмі.

Тим часом Антирекорд в Криму: як півострів випередив Росію за кількістю заражень на COVID-19

У нас понад 20 вчителів захворіли на коронавірус. При цьому адміністрація "Артеку" не робить ніяких дій, щоб зберегти життя і здоров’я дітей та вчителів. Вчителі, які контактні, виходять на заняття до дітей,

– наголосила вона.

Також жінка повідомила, що в гостьовому корпусі перебуває вчитель, у якого підтвердився COVID-19. Окрім того, у нього понад тиждень висока температура. Втім, його не лікують та не забирають до лікарні.

Лазарєва пояснила, що записала відео, аби дати розголос проблемі.

Відео вона оприлюднила 17 вересня, а за дві доби його подивилися 9 тисяч осіб. Втім, "головним глядачем" була адміністрація табору, про яку говорила Лазарєва. Відтак, там відразу почали "вживати заходів", щоправда, не зовсім тих, на які чекала жінка.

Реакція адміністрації табору

Спершу у соцмережах табору поширили пресреліз, у якому звернення Лазарєвої назвали фейком. Там пояснили: жінка вводить всіх в оману, а її інформація не відповідає дійсності.

В "Артеку" надали "офіційну інформацію", мовляв, з 2 567 працівників штату табору коронавірус виявили всього у трьох.

Станом на 20 вересня проросійські ЗМІ повідомляють про цю ж цифру та вже зазначають, що на робочих місцях хворих педагогів провели дезінфекцію.

Тим часом "Новая газета" пише, що саму Ніну Лазарєву після скандалу покарали: адміністрація забрала у неї корпоративну SIM-карту та вимкнула Wi-fi, але жінка все одно виклала нове відео. Після цього, за свідченнями одного з вихователів, жінку в невідомому напрямку відвезла "швидка".

За даними видання, Лазарєву забрали у той самий гостьовий корпус "Кедр", де до неї тиждень з гаком лежав з температурою її колега.

Викладач математики з "Артеку", ім’я якого "Новая газета" не називає, підтвердив: все, що говорила в роликах Лазарєва, – "стовідсоткова правда", спалах почався в школі на території табору ще наприкінці серпня.

У нас організували два масових збори в задушливому закритому приміщенні, останній – 28 серпня. У підсумку – дійсно, 20 осіб з підтвердженим коронавірусом,

– зауважив він.

Відомо, що станом на 20 вересня авторка інстаграм-звернення вже перебуває в лікарні, що займається хворими на COVID-19 в Євпаторії. Її туди помістили, як контактну особу, а вчителя з раніше підтвердженим коронавірусом таки госпіталізували.

Тим часом у таборі, де, найімовірніше, триває спалах інфекції, чекають на нових дітей.

Зверніть увагу! "Артек" – міжнародний дитячий центр біля підніжжя південно-західного схилу гори Аю-Даг у Криму, поблизу селища Гурзуф. За понад 80-річну історію в "Артеку" відпочило понад 1,5 мільйона дітей зі 130 країн. У 2006 році Артек став єдиним у світі дитячим центром, якому було присвоєно статус "Під егідою ЮНЕСКО". У 2014 році табір присвоїли російські окупанти, що анексували Крим.



В Україні він відновив свою роботу на базі санаторного комплексу "Пуща-Озерна" на Київщині.