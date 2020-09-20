Захворіли понад 20 вчителів: у таборі "Артек" в окупованому Криму – спалах коронавірусу
Працівники дитячого табору "Артек" в окупованому Криму б’ють на сполох: у закладі – спалах коронавірусу, хворіють вчителі. Інші педагоги, що контактували із хворими колегами, продовжують проводити заняття із дітьми. Тим часом адміністрація "Артеку" відреагувала на ситуацію у свій спосіб, ба більше – там чекають на нову зміну дітей.
Про ситуацію в "Артеку" повідомила начальниця іноземного відділу табору Ніна Лазарєва на своїй сторінці в інстаграмі.
Тим часом Антирекорд в Криму: як півострів випередив Росію за кількістю заражень на COVID-19
У нас понад 20 вчителів захворіли на коронавірус. При цьому адміністрація "Артеку" не робить ніяких дій, щоб зберегти життя і здоров’я дітей та вчителів. Вчителі, які контактні, виходять на заняття до дітей,
– наголосила вона.
Також жінка повідомила, що в гостьовому корпусі перебуває вчитель, у якого підтвердився COVID-19. Окрім того, у нього понад тиждень висока температура. Втім, його не лікують та не забирають до лікарні.
Лазарєва пояснила, що записала відео, аби дати розголос проблемі.
Відео вона оприлюднила 17 вересня, а за дві доби його подивилися 9 тисяч осіб. Втім, "головним глядачем" була адміністрація табору, про яку говорила Лазарєва. Відтак, там відразу почали "вживати заходів", щоправда, не зовсім тих, на які чекала жінка.
Реакція адміністрації табору
- Спершу у соцмережах табору поширили пресреліз, у якому звернення Лазарєвої назвали фейком. Там пояснили: жінка вводить всіх в оману, а її інформація не відповідає дійсності.
- В "Артеку" надали "офіційну інформацію", мовляв, з 2 567 працівників штату табору коронавірус виявили всього у трьох.
- Станом на 20 вересня проросійські ЗМІ повідомляють про цю ж цифру та вже зазначають, що на робочих місцях хворих педагогів провели дезінфекцію.
Тим часом "Новая газета" пише, що саму Ніну Лазарєву після скандалу покарали: адміністрація забрала у неї корпоративну SIM-карту та вимкнула Wi-fi, але жінка все одно виклала нове відео. Після цього, за свідченнями одного з вихователів, жінку в невідомому напрямку відвезла "швидка".
За даними видання, Лазарєву забрали у той самий гостьовий корпус "Кедр", де до неї тиждень з гаком лежав з температурою її колега.
Викладач математики з "Артеку", ім’я якого "Новая газета" не називає, підтвердив: все, що говорила в роликах Лазарєва, – "стовідсоткова правда", спалах почався в школі на території табору ще наприкінці серпня.
У нас організували два масових збори в задушливому закритому приміщенні, останній – 28 серпня. У підсумку – дійсно, 20 осіб з підтвердженим коронавірусом,
– зауважив він.
Відомо, що станом на 20 вересня авторка інстаграм-звернення вже перебуває в лікарні, що займається хворими на COVID-19 в Євпаторії. Її туди помістили, як контактну особу, а вчителя з раніше підтвердженим коронавірусом таки госпіталізували.
Тим часом у таборі, де, найімовірніше, триває спалах інфекції, чекають на нових дітей.