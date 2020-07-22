На Закарпатті послаблюють карантинні обмеження. Зокрема, дозволили роботу басейнів та СПА-зон. Проте досі закриті дитячі садочки.

Зняли обмеження і щодо громадського транспорту

Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС. Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА,

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Окрім того, тепер закарпатці зможуть користуватись громадським транспортом і у вихідні дні.

Дитячі садки поки не відкривають

Досі під забороною залишається відвідування дитячих садочків. Відкрити дошкільні заклади освіти не дозволяє епідеміологічна ситуація в регіоні.

У мене у самого 5 дітей і, повірте, я чудово розумію, який тягар ліг на плечі батьків. Усі наступні дні ми будемо консультуватись із відповідними службами щодо цього питання, однак станом на сьогодні епідеміологи категорично проти відкриття дитячих садків,

– сказав голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Зверніть увагу! 22 липня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину в Україні ще на місяць, до 31 серпня. Проте Закарпаття – у списку тих областей, які не можуть послабити карантинні обмеження.

Яка ситуація з коронавірусом на Закарпатті

Станом на 22 липня на Закарпатті зафіксували 4 358 випадків коронавірусу, з них 163 – летальні, 1 717 людей одужали. В Україні 60 995 людей інфікувались COVID-19, 1 534 – померли, 33 172 – одужали.