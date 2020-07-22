На Закарпатті дозволили роботу СПА та басейнів: чи відкриють дитсадки
На Закарпатті послаблюють карантинні обмеження. Зокрема, дозволили роботу басейнів та СПА-зон. Проте досі закриті дитячі садочки.
Зняли обмеження і щодо громадського транспорту
Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС. Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА,
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Окрім того, тепер закарпатці зможуть користуватись громадським транспортом і у вихідні дні.
Дитячі садки поки не відкривають
Досі під забороною залишається відвідування дитячих садочків. Відкрити дошкільні заклади освіти не дозволяє епідеміологічна ситуація в регіоні.
У мене у самого 5 дітей і, повірте, я чудово розумію, який тягар ліг на плечі батьків. Усі наступні дні ми будемо консультуватись із відповідними службами щодо цього питання, однак станом на сьогодні епідеміологи категорично проти відкриття дитячих садків,
– сказав голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.
Яка ситуація з коронавірусом на Закарпатті
Станом на 22 липня на Закарпатті зафіксували 4 358 випадків коронавірусу, з них 163 – летальні, 1 717 людей одужали. В Україні 60 995 людей інфікувались COVID-19, 1 534 – померли, 33 172 – одужали.