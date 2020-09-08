Кабмін вирішив побудувати ще один аеропорт на Закарпатті, однак де саме – наразі невідомо. Держава профінансує будівництво злітно-посадкової смуги. Також до реалізації проєкту залучать приватних інвесторів.

Будівництво нового аеропорту, який буде відповідати усім міжнародним стандартам, зумовив розвиток туризму на Закарпатті. Про це повідомив голова Державного агентства інфраструктурних проєктів України Кирило Хом'яков у фейсбуці.

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Навіщо Закарпаттю ще один аеропорт

Зараз на Закарпатті є тільки один аеропорт – в Ужгороді. Проте його можливості обмежені складністю злету та посадки через територію Словаччини. Також аеропорт не може обслуговувати літаки класу В737/А320.

Тому уряд прийняв рішення про доцільність будівництва ще одного аеропорту на Закарпатті. Відповідно до плану будівництва, довжина посадкової смуги буде сягати 2500 метрів. Також цей аеропорт буде мати можливість приймати літаки класу В737/А320, що не може робити ужгородський. Летовище зможе приймати 200 – 300 тисяч людей на рік з можливим збільшенням до 500 – 600 тисяч.

Куди можна буде вилетіти з нового аеропорту

В українські міста, такі як Київ, Дніпро, Харків, Одеса;

у Польщу;

Угорщину;

Чехію;

Італію;

Іспанію;

Туреччину;

Єгипет.

Хто фінансуватиме будівництво і скільки треба грошей

Прогнозують, що будівництво нового аеропорту буде коштувати близько 4 мільярдів гривень.

Злітно-посадкову смугу побудують на державні гроші, а будівництво терміналу профінансує приватний інвестор.

Кабмін запланував виділити всього 3 мільярди державних грошей. Приватні інвестиції становитимуть близько 1 мільярда гривень.

У 2020 році на проєктування та будівництво з держбюджету виділять 30 мільйонів гривень.

Коли планують завершити проєкт

Аеропорт планують побудувати до 2023 року. Місце будівництва поки невідоме. Для його вибору потрібно врахувати безліч умов, таких як наявність червонокнижних росли та тварин в регіоні, зручність будівництва посадково-злітної смуги та інше. Перелік можливих місць буде сформований після аналізу аерофотозйомки регіону.