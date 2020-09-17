У четвер, 17 вересня 2020 року, Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт №3615-1 "Про внесення змін до статті 19 закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

За словами одного з основних авторів закону голови підкомітету з питань фармацевтики й фармацевтичної діяльності ВРУ Сергія Кузьміних, закон буде сприяти розвитку здорової конкуренції на фармацевтичному ринку, що призведе до зниження цін на ліки.

"Крім того, на мій погляд, закон сприятиме зменшенню випадків самолікування серед населення", – сказав Кузьміних. Він нагадав, що завдяки закону в Україні будуть створені сприятливі умови для доступності лікарських засобів для тяжкохворих, маломобільних пацієнтів і людей похилого віку, а також хворих людей в найбільш віддалених куточках України.

Кузьміних зазначив також, що закон покликаний забезпечити захист споживачів від небезпечних, неефективних і неякісних препаратів, зробити ліки дешевшими за рахунок конкуренції, гармонізувати українське законодавство з правовими нормами ЄС.

Ухвалення документа, що дозволяє онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків, вітає і Олена Труш, СЕО компанії РЕДБІЗ Лабораторія медичного бізнесу, член координаційної ради Українського медичного експертної співтовариства.

"Схвалення законопроєкту №3615-1 – важливий крок на шляху забезпечення доступності ліків і засобів медичного призначення, що особливо актуально в період пандемії COVID-19. Крім того, він дає можливість працювати всім операторам ринку в єдиних, зрозумілих і прозорих умовах, з максимальним дотриманням прав й інтересів споживачів. Для служб поштової доставки – це можливість послужити суспільству й поштовх до розвитку нового, соціально-важливого напрямку. Для регуляторних структур – це виклик, адже це відповідальність за створення й впровадження "правил гри", а також ефективність систем контролю. Я рада, що держава і бізнес знайшли "точки дотику", і кожен українець в кінцевому підсумку може виграти від цивілізованого формату забезпечення якісними ліками й засоби медичного призначення", – каже Олена Труш.

У першому читанні Верховна Рада України затвердила законопроєкт 14 липня 2020 року. За цей час ініціатори провели публічне обговорення документа з представниками фармацевтичної галузі, онлайн-торгівлі, поштових операторів і кур'єрських служб, медичних працівників і волонтерських організацій. Більшість підтримала законопроєкт, заявивши про масу переваг нововведення для населення країни, тяжкохворих пацієнтів медичних стаціонарів, бізнесу й держави.

Закон чітко регулює правовідносини у сфері дистанційної торгівлі безрецептурними препаратами. Зокрема, право продавати ліки онлайн отримають виключно ліцензовані аптеки, які на договірних умовах зможуть залучати до адресної доставки ліків третіх осіб – поштових операторів і кур'єрські служби. Останніх закон зобов'язує виконувати при транспортуванні рекомендації виробника щодо умов зберігання медикаментів.

Разом з тим, закон забороняє електронну роздрібну торгівлю сильнодіючими, наркотиковмісними лікарськими засобами й медикаментами, які відпускаються хворим за рецептами лікарів.

Нагадаємо, що режим дистанційної торгівлі й поштової доставки медичних препаратів в якості експерименту був введений постановою Кабінету Міністрів України в березні 2020 року на період дії в країні карантину в умовах пандемії COVID-19. Експеримент себе виправдав, отримавши велику кількість відгуків від громадян і представників бізнесу.