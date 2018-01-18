Закон не несе в собі ніяких механізмів відновлення територіальної цілісності України, – Сотник

Як закон про реінтеграцію Донбасу вплине на відновлення територіальної цілісності та чому депутати ризикували, голосуючи за закон, у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла народний депутат України Олена Сотник.

Про значення закону про реінтеграцію Донбасу

– Я буду з вами відвертою. Я думаю, що ключове значення цього закону ми побачимо колись в підручниках з історії. Напевно, єдиний раз українська влада спромоглася визнати Російську Федерацію окупантом і визнати її агресором. Це буде одне з ключових значень цього закону. Але, на превеликий жаль, він не несе в собі ніяких механізмів відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Про повноваження президента

– Як далі президент буде розпоряджатися своїми надмірними неконституційними повноваженнями – це його відповідальність. Депутати ризикнули і проголосували за закон, надавши йому максимальне коло повноважень.

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Тепер ми зможемо побачити, як він ці повноваження використає: буде відновлювати територіальну цілісність чи узурпує владу.

Про Крим та Донбас

– Законопроектом розділено питання відновлення територіальної цілісності на Донбасі і в Криму. Таке рішення – величезна помилка. Тому що, коли парламент самостійно розділяє Крим і Донбас, він грає виключно в рамках сценарію Росії. Це Російська Федерація розділяє питання цих двох територій. Можливо, цю помилку доведеться виправляти наступному парламенту.

Про дату окупації

– Те що немає точної дати окупації означає, що в судах будуть проблеми. Особливо будуть проблеми для людей і держави Україна в момент, коли ми будемо позиватися і просити суд визнати Російську Федерацію відповідальною і компенсувати всі витрати, в тому числі і матеріальні. Це мільярдні збитки. І коли Україна поверне собі окуповані території самостійно вона не зможе відновити їх.

Чи узаконять депутати торгівлю з ОРДЛО – дивіться у інтерв'ю з Оленою Сотник.