Закон про покарання корупціонерів в оборонці блокують вже три роки, – Лещенко

Підписання відповідного закону ще з 2016 року блокують на рівні керівництва Верховної Ради.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" повідомив нардеп Сергій Лещенко.

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За його словами, корупційного скандалу в "Укроборонпромі" загрожувало б до 10 років позбавлення волі, якби відповідний закон діяв вже зараз.

Нардеп зазначив, що депутати схвалили законопроект №1793, де за оборонну корупцію передбачалася посилена відповідальність, ще у 2016 році.

Проте після голосування нічого не сталося. Закон про покарання корупційних мародерів на війні досі лежить у шухляді спікера,

– наголосив Лещенко.

Й пояснив, що один з керівників оборонного комітету у Верховній Раді Іван Вінник подав постанову про скасування результатів голосування. Поки ця постанова не проголосована, закон не може бути підписаний спікером.



Іван Вінник

"Обґрунтував Вінник це тим, що в момент ухвалення в залі було не персональне голосування. Хоча самого його в той день в Раді взагалі не було", – розповів політик.

Необхідність підписати закон, перед цим поставивши на голосування постанову Вінника, регулярно піднімається перед спікером парламенту, але нічого не відбувається,

– додав Лещенко.

"Враховуючи, що керівник Вінника, голова оборонного комітету Сергій Пашинський, регулярно спливає в корупційних скандалах, пов'язаних із закупівлею озброєнь, це нагадує саботаж запровадження прозорості в оборонці", – підсумував він.

Дивіться повний випуск відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 5 квітня 2019 року