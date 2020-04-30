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      Закон про ринок землі опублікували

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      Закон про ринок землі №2178-10 опублікували: що він передбачає
      Коли почне діяти закон про ринок землі / 24 канал

      Закон про відкриття ринку землі в Україні №2178-10 опублікували в офіційному виданні "Голос України". Документ вступить в дію з 1 липня 2021 року.

      Повний текст закону доступний на сайті видання "Голос України". Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі №2178-10 28 квітня.

      До теми Відомо, скільки коштуватиме гектар землі після запуску ринку

      Зауважимо, що ухвалення законопроєкту було однією з умов МВФ для отримання нової програми фінансування.

      Зокрема, закон передбачає:

      • З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.
      • З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.
      • Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
      • Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.
      • Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.

      Детальніше! Закон про ринок землі: що він передбачає – читайте пояснення у матеріалі 24 каналу.

      ринок землі що це україна закон
      Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Агро законодавство Законодавство Ринок землі
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