Закон про ринок землі опублікували

Закон про відкриття ринку землі в Україні №2178-10 опублікували в офіційному виданні "Голос України". Документ вступить в дію з 1 липня 2021 року.

Повний текст закону доступний на сайті видання "Голос України". Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі №2178-10 28 квітня.

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Зауважимо, що ухвалення законопроєкту було однією з умов МВФ для отримання нової програми фінансування.

Зокрема, закон передбачає:

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.

Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.

Детальніше! Закон про ринок землі: що він передбачає – читайте пояснення у матеріалі 24 каналу.



Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу