Автор законопроєкту зазначив, що відповідні зміни акцизів дозволять знизити ціни на бензин приблизно на 3 гривні за літр.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4098 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на паливо". Прийняття цього законопроєкту дозволить істотно знизити ціни на бензин.



Текст відповідного проєкту закону №4098 ще не опублікований на сайті парламенту. Автор законопроєкту народний депутат фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан у коментарі УНІАН розповів, що законопроєкт стосується вирівнювання акцизів для палива.

Зараз акцизи прописані для бензинів на рівні 213 євро, для дизеля – 139 євро і для автомобільного газу – 52 євро. Це призводить до нерівності різного виду палива на одному ринку. Ми пропонуємо використовувати справедливий підхід до всіх автомобілістів там, де ставка для всіх видів палива однакова – на рівні 139 євро,

– сказав нардеп.

Як вплинуть акцизи на вартість палива

Олексій Мовчан спрогнозував, що ціни на дизельне паливо, яке купують споживачі, ніяк не зміняться від зміни акцизів. При цьому автогаз зазнає змін і подорожчає на 3-3,4 гривні, а бензин подешевшає на 2,9-3,0 гривні.

"Тобто за сьогоднішніми цінами газ може коштувати 14 гривень, а бензин близько 18 гривень. Тоді споживач прийматиме рішення в сторону бензину, оскільки користуватися російським газом буде невигідно", – додав він.

Перспективи українських НПЗ

За словами Мовчана, скорочення споживання бензину на користь дешевого автомобільного газу з Росії може стати причиною закриття українських нафтопереробних заводів (НПЗ) .

У нас в країні залишився один нафтопереробний завод (Кременчуцький – ред.), який нормально працює, але якщо збережеться темп падіння споживання бензину, яке відбувається в країні з 2012 року, то в найближчі кілька років завод може закритися. Це означає, що ми будемо ще більше залежними від імпорту, ніде буде переробляти українську нафту, й скоротяться робочі місця,

– пояснив депутат.

Падіння виробництва палива в Україні

Мовчан констатує, що виробництво на вітчизняних НПЗ падає, оскільки дешевий російський автомобільний газ через низький акциз витісняє бензин. Але нарощування поставок енергетичних ресурсів з країни-агресора є небезпечним й суперечить державній політиці.

Дешевий імпортний російський газ – це пряме фінансування країни-агресора. Десь 45% заходить з РФ і ще близько третини заходить з Білорусі. Хоча є ймовірність, що це той самий російський газ.

"Наше завдання цим регулюванням підтримати українського нафтопереробника, який зможе розвиватися, більше платити до бюджету, модернізувати своє виробництво. Фіскальний ефект ми оцінюємо порядку плюс 5 мільярдів гривень доходів на рік", – сказав він.

Мовчан зазначив, що цю законодавчу ініціативу підтримують всі вітчизняні нафтопереробники, включаючи державні Шебелинський НПЗ "Укргазвидобування", оскільки законопроєкт їм теж надасть можливості для ефективної роботи та розвитку.

Що цьому передувало