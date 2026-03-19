Росія просуває закон про військовий захист своїх громадян за кордоном: що про це відомо

Російський уряд 19 березня запропонував законопроєкт, який дозволяє залучати збройні сили Росії для "захисту" громадян за кордоном у разі їхнього арешту або переслідування. У таких випадках рішення про використання армії ухвалюватиме президент Росії.

Дивіться також Уперше цього року: Естонія викликала представника Росії

Який законопроєкт просувають у Росії?

У четвер, 19 березня, російський уряд запропонував законопроєкт, який передбачає військовий захист росіянам за кордоном у разі кримінального переслідування або арешту за рішеннями іноземних судів.

Відповідні зміни хочуть внести до статті 6 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" та статті 10 Федерального закону "Про оборону".

У пояснювальній записці зазначено, що законопроєкт має на меті "захист прав громадян Росії у випадках їхнього арешту чи утримання, кримінального чи іншого переслідування на виконання рішень судів іноземних держав, які наділені повноваженнями у галузі кримінального судочинства іншими країнами без участі Росії, а також міжнародних судових органів, компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі Росії або резолюції Ради Безпеки ООН".

Водночас рішення про застосування армії для "захисту" арештованих за кордоном росіян приймає президент Росії.

Що відомо про затриманих росіян за кордоном?