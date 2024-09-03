Ці фактори роблять осінь привабливою альтернативою для тих, хто хоче насолодитися більш спокійним морським відпочинком. Пропонуємо перелік із 5 островів Європи, де зазвичай восени найтепліша погода. Спойлер: серед них – португальська Мадейра і грецький Родос.

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5 найтепліших островів Європи для осінньої подорожі

Мадейра, Португалія

Мадейра, яку часто називають "країною вічної весни", – це португальська територія, розташована біля узбережжя Західної Африки. Острів славиться своїм теплим кліматом протягом усього року, що є результатом близькості до африканського континенту та пишного тропічного ландшафту.



Мальовничий острів Мадейра / Фото Unsplash

Столиця острова, Фуншал, є прикладом португальського колоніального містобудування епохи Великих географічних відкриттів, з добре збереженим Старим містом 15 століття та дивовижними палацами в стилі бароко. Фуншал також визнаний батьківщиною відомої футбольної зірки Кріштіану Роналду, що додає острову культурної значущості.

Родос, Греція

На відміну від континентальної Європи, один з найвіддаленіших островів Греції має надзвичайно м'який осінній клімат, з температурою, що зазвичай коливається від 21 до 26 градусів за Цельсієм. Хоча вечорами може бути трохи прохолодно, в цілому погода залишається приємною.

Родос, відомий своїм історичним значенням, приваблює численних відвідувачів, які прагнуть дослідити його середньовічну столицю, занесену до списку ЮНЕСКО. Крім того, туристи можуть зануритися в природну красу острова, відвідавши чарівну Долину метеликів.

Кіпр

Розташований на схід від Родосу, Кіпр стоїть на географічному та культурному перехресті, де відмінності між Європою та Близьким Сходом починають зливатися. Острівна держава може похвалитися унікальною культурною спадщиною, на яку вплинули як грецька, так і турецька громади, а також багатою історією, що охоплює кілька тисячоліть.



Узбережжя Кіпру / Фото Unsplash

Кіпр став популярним місцем міжсезонного відпочинку для європейців, які шукають перепочинку від холодних осінніх місяців. На острові розташовані численні туристичні центри, які залишаються жвавими та активними протягом усього року, приваблюючи відвідувачів з усього материка.

Мальта

Розташований у самому серці Середземномор'я, маловідомий острів може похвалитися кліматом, який зазвичай тепліший, ніж на Французькій Рив'єрі та Амальфітанському узбережжі Італії, але при цьому приваблює значно менше відвідувачів.

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Це ідилічне місце, що займає всього 316 квадратних кілометрів, пропонує ідеальні умови для відпочинку, а також привабливість старовинного європейського шарму. Відвідувачі можуть дослідити середньовічні міста вохристих відтінків, відкрити для себе перспективні курортні зони і насолодитися незайманим узбережжям, прикрашеним пісками медового кольору, серед інших визначних пам'яток.



Вуличками мальтійської столиці Валлетта / Фото Unsplash

Хвар, Хорватія

Острів, розташований біля узбережжя хорватського регіону Далмація, привертає увагу своїми чудовими атрибутами, які конкурують з такими відомими туристичними напрямками, як Дубровник і Спліт. Острів може похвалитися добре збереженим середньовічним центром, чарівними кам'яними будівлями і мальовничими гальковими пляжами, що відповідає всім критеріям, які сприяють привабливості цих знаменитих прибережних міст.

При цьому Хвар має обмежену кількість номерів, що посилює його відчуття винятковості. Коли відвідувачі денних круїзів від'їжджають, звивисті бруковані вулички острова стають більш приватним місцем для тих, хто залишається.