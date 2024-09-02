Тому не дивно, що саме соло-подорожі – один із головних туристичних трендів останніх років. Для індивідуальних туристів у Європі є чимало варіантів, які здивують навіть бувалих мандрівників.

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7 ідеальних місць у Європі для соло-туристів

Lonely Planet, провідний світовий видавець туристичних путівників, звернувся до експертів у галузі подорожей, щоб визначити найкращі напрямки для мандрівників-одинаків у Європі.

Сицилія, Італія

Сицилія, найбільший острів у Середземному морі, пропонує захопливе поєднання моря, гір і багатих кулінарних традицій, які обіцяють нескінченну насолоду для відвідувачів. Сицилія, береги якої омиваються трьома морями, пропонує не лише приголомшливі краєвиди, але й можливість для спокійних роздумів та особистої розради. Мандрівники продовжують відкривати для себе чарівність острова, і він залишається місцем, яке гарантує як пригоди, так і релакс.

Туристичні експерти радять відвідувачам Сицилії розпочати свою подорож уздовж Іонічного узбережжя у східній частині острова. Цей маршрут містить екскурсії мальовничими схилами гори Етна, можливість зазирнути на галасливий рибний ринок у Катанії та відвідати вулканічні виноградники регіону для дегустації вин.



Мальовнича Сицилія / Фото Unsplash

Наксос, Греція

Острів, відомий своїми приголомшливими білими піщаними пляжами і мілководдям, позиціює себе як першокласне місце для індивідуальних мандрівників. Відвідувачі можуть дослідити різноманітні визначні пам'ятки, включаючи укріплену столицю, страви з фермерських господарств, а також ряд захопливих водних видів спорту.

Відвідувачам острова рекомендується почати своє дослідження з прогулянки середньовічним головним містом Хора, де можна помилуватися історичними вежами Глезос і Делла Рокка Бароцці венеціанської епохи. Для тих, хто шукає пригод, пляж Агіос Георгіос пропонує можливості для віндсерфінгу. Крім того, відвідавши сусіднє село Халкі, мандрівники зможуть скуштувати відомий у регіоні ароматний лимонний лікер на місцевій фабриці.

Екс-ан-Прованс, Франція

Мандрувати сумно відомим бурливим мегаполісом Марселем, що на спекотному півдні Франції, наодинці – заняття не для всіх. Однак, лише за 45 хвилин їзди на автобусі або поїзді від нього, шукачі пригод та більш спокійного відпочинку можуть дослідити чарівні бульвари його меншого побратима – Марселя. Це мальовниче місце пропонує чистішу, безпечнішу і розслаблену атмосферу.



Вуличками Екс-ан-Провансу / Фото Shutterstock

Відвідувачам Екс-ан-Прованс рекомендується розпочати свій день у чарівному кафе Le Forbin, щоб насолодитися кавою та круасаном під пишним смарагдовим листям платанів. Любителі мистецтва мусять відвідати музей Гране в районі Мазаріні, де зібрана колекція робіт таких відомих художників, як Пікассо, Матісс, Моне, а також місцевого улюбленця Поля Сезанна, відомого своїми численними зображеннями гори Сен-Віктуар, що неподалік.

Пальма-де-Майорка, Іспанія

Попри значні протести проти масового туризму, Пальма-де-Майорка продовжує приймати індивідуальних мандрівників. Місто може похвалитися добре освітленими громадськими просторами, чудовими пляжами, різноманітними ресторанами, ринками та історичними пам'ятками, що робить його привабливим місцем для тих, хто шукає більш особистих вражень від подорожі.

Відвідувачам Пальми рекомендують розпочати своє знайомство з історичним Меркат-де-Санта-Каталіна, найстарішим продовольчим ринком міста, відомим своїм розмаїттям закусок та місцевих делікатесів. Неподалік є кондитерська Lluís Pérez Pastisser, яка пропонує чудовий асортимент випічки, зокрема, фірмовий круасан ibérico con tomatitos з листкового тіста з начинкою з іберійської шинки та пікантних помідорів черрі.

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