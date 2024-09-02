Ця розробка має на меті підвищити доступність та зручність для водіїв по всій країні, а також залучити нову групу клієнтів. Як працюватимуть "Уберомати" – читайте нижче.

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У Варшаві можуть з'явитися "Уберомати"

Компанія Uber оголосила про запуск спеціальних терміналів, призначених для допомоги клієнтам у замовленні таксі. Ця ініціатива спрямована на підтримку людей, які не мають доступу до інтернету, не знайомі зі смартфонами або не володіють додатком Uber.

Американський технологічний гігант провів випробування такого обладнання вже в Чеській Республіці. Однак, терміни потенційної установки в Польщі залишаються невизначеними до вирішення регуляторних обмежень.

Тепер Польща має можливість стати однією з перших країн у світі, яка запровадить це рішення,

– підтверджує Міхал Коновроцький, керівний директор Uber Polska.

За словами Коновроцького, впровадження електронної фіскалізації вимагатиме додаткового рівня технологічної складності для інтеграції в кіоски. А це не так просто, як може здатися.



"Уберомати" в Чехії / Фото Uber

Компанія планує встановити уберомати в аеропортах, на вокзалах та лікарнях Польщі. Цей інноваційний підхід має на меті залучити потенційних користувачів, які наразі недостатньо представлені на ринку онлайн-таксі, та покращити їхній загальний досвід перебування в цих місцях з високим трафіком.