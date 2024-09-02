Для українців, яким потрібна допомога, розробили алгоритм подальших дій. Які зміни щодо житла діятимуть в Чехії з 1-го вересня та як біженцям отримати допомогу від держави на оренду житла – далі у матеріалі.

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Чехія допоможе оплатити оренду житла

Українських біженців закликають розв'язати питання з житлом до 1 вересня. Їм необхідно або підписати договір оренди нового житла, або заповнити платіжний документ за нинішнє місце проживання. Подальші кроки залежатимуть від умов оренди.

Якщо в особи не вистачає коштів на оплату житла, то гуманітарна допомога від держави може бути збільшена на суму вартості орендної плати. Починаючи з 1 серпня, вразливим особам вона збільшена на 6 000 крон на місяць, тоді як іншим біженцям – на 4 000 крон на місяць.

Вразливими особами у Чехії вважаються:

діти до 18 років та студенти до 26 років;

дорослі, які доглядають за дітьми віком до 6 років;

вагітні;

люди старше 65 років;

особи з інвалідністю та ті, хто за ними доглядають.

Інші біженці мають бути зареєстровані як безробітні або активні на ринку праці.

Як біженцям оплачувати житло з вересня?

Уряд оголосив, що особи можуть мати право на отримання додаткової допомоги на оплату житла протягом серпня та вересня на основі нещодавно запровадженого алгоритму. Право на отримання допомоги визначатиметься умовами оплати, зазначеними в договорі оренди.

Людям, яким необхідно сплатити за оренду житла за вересень авансом, рекомендується подати заяву на отримання грошової допомоги MOP у Центрі зайнятості протягом серпня. Це фінансування призначене саме для оплати орендної плати за вересень.



Якщо договір передбачає оплату за вересень, починаючи з вересня, то від орендарів не вимагається жодних подальших дій. Держава ще покриє витрати на житло за серпень.



У вересні особи, які оплатили оренду житла у серпні за допомогою МОР, повинні вказати у своїх заявках на отримання гуманітарної допомоги на вересень, що не мали доступу до безплатного житла у попередньому місяці.



Як отримати допомогу на оренду житла у Чехії / Фото Shutterstock

Людям, які потребують покриття орендної плати за вересень, слід подати заявку на участь у MOP у Центрі зайнятості й використати ці кошти.



З жовтня отримувачі гуманітарної допомоги будуть зобов'язані виділяти частину своєї допомоги на оплату оренди житла. Щоб забезпечити дотримання вимог, заявники повинні продовжувати вказувати у своїх заявках, що не отримували безкоштовне житло в попередньому місяці.

Важливо: кожен отримувач допомоги повинен мати підтвердження про суми, які оплачуються за оренду житла.

Подання заявки на отримання МОР

Одноразова невідкладна допомога (MOP) розраховується на основі доходу, майна та соціальних обставин домогосподарства. Особи можуть подати заяву на отримання цієї виплати особисто в місцевому центрі зайнятості або за допомогою онлайн-заявки.

Разом із заявою треба подати:

документи про рівень доходів усіх членів домогосподарства;

заяву щодо загальних соціальних та фінансових обставин осіб, які підлягають спільній оцінці;

інформацію про суму витрат на оренду житла.

Додаткову інформацію можна знайти за посиланням.