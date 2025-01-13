Так, більшість британців дійсно мають окремі крани для гарячої та холодної води. Чому так, сьогодні розбирався 24 Канал.

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Чому в Англії два окремих крани для води

Відповідь на це питання криється у звичках британців. Ось 4 причини, чому в Англії два крани для води:

Історична

Значна частина британського житлового фонду датується 19-м і початком 20-го століть – періодом, коли ще не було сучасних кранів і клапанів. А деякі будинки ще старіші.

Впровадження внутрішнього водопроводу стало помітним кроком вперед. Спочатку це була проста система, яка забезпечувала холодну воду безпосередньо з водопроводу на кухню. Згодом впровадження окремого гарячого водопостачання призвело до створення подвійної водопровідної системи.

Дотримання закону

В Англії існує закон, який забороняє змішування холодної та гарячої води з газових котлів. Він був прийнятий у відповідь на занепокоєння з приводу здоров'я населення, оскільки в країні немає централізованої системи опалення, а будинки покладаються на індивідуальні котли.

Історично склалося так, що котли повинні були мати спеціальний бак, що часто призводило до таких проблем, як застій води та іржавіння. Такі умови робили воду небезпечною для пиття. Попри ці ризики, багато мешканців продовжували змішувати холодну питну воду з гарячою водою з цих баків. Тому прийняття закону мало на меті захистити населення.

Слідування традиціям

Багато британців не дотримуються традиційного методу миття рук під проточною водою. Замість цього вони затикають злив раковини пробкою, наповнюють її водою і миють руки з милом перед тим, як зняти пробку, щоб дати воді стекти. Примітно, що після цього вони не споліскують руки. Схожа практика застосовується і при митті посуду, який також не споліскують перед тим, як поставити на сушку.

Економія

Завдяки роздільним кранам гаряча та холодна вода змішується в раковині, що дозволяє користувачам ефективно мити руки, використовуючи лише необхідну кількість води. І навпаки, при використанні змішувача люди часто відкривають обидва крани, щоб досягти бажаної температури, що призводить до значно більших витрат води під час миття рук.

Чому б не поставити змішувач

У Британії підхід до опалення житла суттєво відрізняється від централізованих систем, поширених у багатьох інших країнах. Замість єдиного джерела опалення британські домогосподарства покладаються на індивідуальні газові колонки. Ці опалювальні прилади часто являли собою металеві баки, що функціонували як котли.

Однак, через взаємодію гарячої та холодної води в цих резервуарах виникла постійна проблема. Таке змішування призводило до окислення та корозії стінок резервуарів, що робило воду непридатною для використання.

Ситуація ускладнюється й тим, що існує закон, який забороняє змішування гарячої та холодної води – він чинний і сьогодні. Як наслідок, мешканцям Великої Британії заборонено встановлювати у ванних кімнатах, умивальниках чи раковинах змішувачі.