Втім, нещодавнє дослідження Hilton's 2025 Trends Report виявили, що пари вважають за краще спати окремо і під час відпустки. Цей висновок контрастує з типовим очікуванням, що закохані хотіли б проводити якомога більше часу разом під час своїх подорожей.

Читайте також Тенденції зміняться: якими будуть головні туристичні тренди у 2025 році – фінанси теж у списку

Дедалі більше туристів хочуть спати на відпочинку окремо

У зв'язку з тим, що світ дедалі більше надає перевагу хорошому нічному сну, звіт про тенденції Hilton за 2025 рік показує, що 51% мандрівників у Британії уникають встановлювати будильник під час відпустки, щоб наздогнати ці вкрай необхідні Zzzs. Однак це не єдиний захід, який люди вживають, щоб забезпечити якісний сон.

"Розлучення уві сні" – акт впевненого здобуття незалежності свого ліжка від коханої людини – стає популярним. Насправді дослідження показує, що 59% кажуть, що вони краще сплять на самоті, а 33% вважають за краще спати в окремому ліжку зі своїм партнером під час подорожі:

19% бронюють окремі ліжка,

а 11% навіть різні кімнати.

Майже половина (47%) роблять це, щоб переконатися, що вони краще виспалися, а 28% стверджують, що мають інші переваги сну.

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.