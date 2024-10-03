За прогнозами аналітиків, мандрівники дедалі більше прагнуть на відпочинку максимально ефективно використовувати свій час і фінансові вкладення. Про це пишуть у звіті Hilton's 2025 Trends Report.

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В рамках дослідження було опитано 13 000 мандрівників із 13 країн.

Наш звіт про тенденції 2025 року розкриває те, що накипіло за роки – перетин роботи та розваг, відпочинку та пригод, як побути одним, але в компанії. Мандрівники не просто хочуть обирати собі пригоди – вони хочуть максимально використовувати кожен момент свого часу далеко від дому,

– каже президент Hilton Кріс Нассетта.

Головні туристичні тренди у 2025 році

Go Getaways проти Hurkle-Durkling

Серед мандрівників відбулися помітні зміни у вподобаннях щодо відпочинку, які виявили різкий контраст між двома різними тенденціями: Go Getaways та Hurkle-Durkling. Перша тенденція наголошує на пригодах на свіжому повітрі та активних дослідженнях, тоді як друга пропагує релаксацію через тривалі періоди валяння в ліжку або насолоду від спа-процедур.

Time Travel проти Slow Travel

Нещодавнє опитування показало, що понад 50% мандрівників у всьому світі вважають за краще повернутися до місць своїх дитячих канікул, коли подорожують з дітьми, охоплені почуттям ностальгії. Крім того, результати показують, що кожен четвертий турист обирає підхід "повільної подорожі", тобто занурюється в один пункт призначення на тривалий період, щоб глибше зрозуміти його місцеву культуру.

High-Tech Travel проти Digital Detox

Сучасні туристи вважають за краще, щоб їхні подорожі були максимально високотехнологічними – з цифровими ключами в готелях та іншими благами, що позбавляють їх бюрократії. Але при цьому вони також хочуть влаштовувати собі цифровий детокс, все частіше відключаючись під час відпустки від соцмереж.



Туристи хочуть високотехнологічних подорожей, але інколи вимикаються з онлайн / Unsplash

Fido проти Frolleagues

Все більше мандрівників-одинаків вирішують вирушати в подорож у супроводі своїх домашніх улюбленців. Крім того, з'явилася тенденція, коли багато туристів обирають відпочинок разом з друзями, які також є їхніми колегами.

Gen Alpha проти MeMooner

70% дорослих респондентів обирають напрямок своєї відпустки в першу чергу на основі вподобань дітей, що підкреслює проблему балансування між сімейним відпочинком та особистим часом. Тоді як 64% молодих мандрівників, які подорожують самостійно, зазначають, що найкращим супутником у подорожі для них є хороша книга.

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Foodie Exploration проти Tempo Drinking

Помітною тенденцією є те, що мандрівники все частіше розробляють свої маршрути, орієнтуючись на кулінарні традиції країни призначення, шукаючи найкращі місцеві заклади харчування. Водночас все більше туристів або утримуються від вживання алкоголю під час відпустки, або свідомо обмежують свої алкогольні звички.



При виборі напрямку туристи зважають на кулінарію країни / Unsplash

Inner Discovery проти Outward Cheering

Опитування показало, що кожен п'ятий відпочивальник має намір вирушити у подорож, спрямовану на самопізнання та душевне щастя, надаючи перевагу "м'яким подорожам", які підкреслюють простоту та спонтанність. Водночас помітна тенденція, що туристи все частіше обирають спортивні заходи під час відпустки.

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