Компанія Uber оголосила про запуск нового сервісу Safari, дебют якого відбудеться вже сьогодні, 2 жовтня. Ця інноваційна пропозиція має на меті надати водіям безперешкодний доступ до однієї з найвідоміших африканських розваг – і все це одним натисканням кнопки, повідомляє Uber.

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Uber пропонує туристам поїхати на сафарі на таксі

Uber Safari, доступний у додатку Uber до кінця січня, є ідеальною одноденною поїздкою для людей у ​​Кейптауні, які хочуть побачити велику п'ятірку:

левів,

слонів,

буйволів,

гепардів,

носорогів.

Uber Safari дозволяє людям забронювати та насолодитися незабутнім днем ​​в Аквілі, де вони зможуть відчути Велику п'ятірку. Це ідеальне поєднання сучасної зручності та природної краси, і все це підтримує зусилля зі збереження дикої природи, які є життєво важливими для збереження біорізноманіття Південної Африки,

– йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що послуга передбачає трансфер з Кейптауна на брендованому автомобілі Uber Safari до відомого приватного заповідника Аквіла (Aquila Private Game Reserve). Після прибуття на гостей чекає безплатні закуски.

Після цього туристів пересадять у традиційний сафарі-автомобіль із досвідченими єгерями та польовими гідами. По завершенню сафарі мандрівники ще матимуть змогу прогулятися Аквілою, а потім їх повернуть до Кейптауна.



Uber пропонує туристам поїхати на сафарі на таксі / Фото Uber

Деталі бронювання сафарі від Uber

Бронювання послуги стане доступним у застосунку Uber з 2 жовтня 2024 року, його можна буде оформити заздалегідь за 90 днів до туру – закриватися бронювання буде за 24 години до поїздки.

Uber Safari працюватиме у п'ятницю і суботу до кінця січня. Вартість поїздки становитиме 200 доларів, взяти в ній участь зможуть максимум четверо гостей.

Як забронювати Uber Safari:

Завантажте програму Uber на свій смартфон і відкрийте програму. Виберіть піктограму "Uber Safari" на головному екрані. Прочитайте про Uber Safari, а потім виберіть вільну дату. Введіть місце посадки та висадки. Переконайтеся, що все виглядає правильно, і натисніть "Забронювати Uber Safari". Якщо вашу поїздку буде підтверджено, ви отримаєте про це електронний лист. Насолоджуйтесь!



Як забронювати Uber Safari / Фото Uber

Очікується, що кількість поїздок Uber Safari буде обмежена. Райдерам, які бажають забронювати тур, рекомендується бронювати його заздалегідь.

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