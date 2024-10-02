Компанія Uber оголосила про запуск нового сервісу Safari, дебют якого відбудеться вже сьогодні, 2 жовтня. Ця інноваційна пропозиція має на меті надати водіям безперешкодний доступ до однієї з найвідоміших африканських розваг – і все це одним натисканням кнопки, повідомляє Uber.
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Uber пропонує туристам поїхати на сафарі на таксі
Uber Safari, доступний у додатку Uber до кінця січня, є ідеальною одноденною поїздкою для людей у Кейптауні, які хочуть побачити велику п'ятірку:
- левів,
- слонів,
- буйволів,
- гепардів,
- носорогів.
Uber Safari дозволяє людям забронювати та насолодитися незабутнім днем в Аквілі, де вони зможуть відчути Велику п'ятірку. Це ідеальне поєднання сучасної зручності та природної краси, і все це підтримує зусилля зі збереження дикої природи, які є життєво важливими для збереження біорізноманіття Південної Африки,
– йдеться у повідомленні.
Стало відомо, що послуга передбачає трансфер з Кейптауна на брендованому автомобілі Uber Safari до відомого приватного заповідника Аквіла (Aquila Private Game Reserve). Після прибуття на гостей чекає безплатні закуски.
Після цього туристів пересадять у традиційний сафарі-автомобіль із досвідченими єгерями та польовими гідами. По завершенню сафарі мандрівники ще матимуть змогу прогулятися Аквілою, а потім їх повернуть до Кейптауна.
Uber пропонує туристам поїхати на сафарі на таксі / Фото Uber
Деталі бронювання сафарі від Uber
Бронювання послуги стане доступним у застосунку Uber з 2 жовтня 2024 року, його можна буде оформити заздалегідь за 90 днів до туру – закриватися бронювання буде за 24 години до поїздки.
Uber Safari працюватиме у п'ятницю і суботу до кінця січня. Вартість поїздки становитиме 200 доларів, взяти в ній участь зможуть максимум четверо гостей.
Як забронювати Uber Safari:
- Завантажте програму Uber на свій смартфон і відкрийте програму.
- Виберіть піктограму "Uber Safari" на головному екрані.
- Прочитайте про Uber Safari, а потім виберіть вільну дату.
- Введіть місце посадки та висадки.
- Переконайтеся, що все виглядає правильно, і натисніть "Забронювати Uber Safari".
- Якщо вашу поїздку буде підтверджено, ви отримаєте про це електронний лист. Насолоджуйтесь!
Як забронювати Uber Safari / Фото Uber
Очікується, що кількість поїздок Uber Safari буде обмежена. Райдерам, які бажають забронювати тур, рекомендується бронювати його заздалегідь.
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