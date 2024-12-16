30-річний рибалка мав дозвіл на риболовлю та всі необхідні документи. Однак оператор ставка все одно заборонив йому закидати вудки, мотивуючи це тим, що мав "недобрий досвід з українськими рибалками". Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на blesk.cz.

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"Це дискримінація": що відомо про інцидент

Через недоброзичливе ставлення власника ставка рибалка звернувся за допомогою до громадського захисника прав. У ситуацію втрутився чеський омбудсман Станіслав Кржечек.

Я дійшов висновку, що чоловікові відмовили на підставі того, що його ім’я вказує на національність, відмінну від чеської. Це призвело до прямої дискримінації за національною ознакою у сфері доступу до послуг згідно з антидискримінаційним законом,

– розповів Станіслав Кржечек.

Раніше власник ставка ніколи не бачив цього рибалку, не мав з ним нічого спільного і не мав поганих відгуків про нього від асоціації рибалок чи операторів інших водойм.

Чоловік отримав всі необхідні документи, щоб мати змогу ловити рибу у водоймі. Однак перешкодою для отримання дозволу стало його українське ім’я.

Омбудсмен напрямку звернувся до оператора ставка, пояснивши йому, що так робити не можна.

Я розумію, що оператор ставка мав поганий досвід роботи із деякими рибалками. Їхня необачна поведінка завдала йому значної шкоди, якій він намагається запобігти. Однак це не може бути підставою для відмови особи, яка цікавиться риболовлею, якщо вона сама не порушувала правил рибальства. Припускати, що всі особи з певним іменем, акцентом чи національністю порушуватимуть правила рибальства – це упередження,

– додав він.

У підсумку сторони дійшли до мирової угоди. Власник ставка перепросив перед рибалкою та запропонував порибалити разом із ним.

До речі, рибалка хоч і не народився у Чехії, однак має чеське громадянство.