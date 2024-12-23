Очищення та реставрація фонтану Треві тривали понад 2 місяці. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Reuters.

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Фонтан Треві знову працює

Під час реставрації пам'ятка була осушеною, але відвідувачі могли дивитися на нього з тимчасового пішохідного мосту.

В цей період вони могли кидати монетки в імпровізований басейн, що багато кого обурювало. Деякі мандрівники називали цю заміну "потворною". Однак тепер той самий фонтан Треві вже працює.

Довідка. Фонтан Треві 1762 року є шедевром пізнього бароко. Там можна побачити статуї тритонів, які керують колісницею Океана. Традиційно відвідувачі повинні кинути монету у фонтан, щоб повернутися до Рима.

Рим виділив на відновлення фонтану 327 тисяч євро. Вони включали видалення бруду, оксиду заліза і вапняного нальоту.

Це одна з найвідоміших пам'яток Риму. Тож для того, щоб уникнути повернення великих натовпів на маленькій площі, мер міста Роберто Гуалтьєрі заявив, що відвідувачам доведеться вишикуватися в чергу з 400 осіб.

Він також повідомив, що у майбутньому Рим може розглянути можливість запровадження квитка для відвідування фонтану Треві.