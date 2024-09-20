Літак вилетів з аеропорту Дубліна близько 08:20. Водночас все невдовзі пілот знепритомнів. Ситуація на борту загострилася, інформує Dublin Live.

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Чому пілот знепритомнів і що було далі

За даними розслідування, пілот знепритомнів вже о 8:22. Перед тим він встиг повідомити колегу, що погано почувається. Командир екіпажу намагався привести пілота до тями. Однак нічого не допомагало. Здавалося, що далі все буде тільки гірше.

Однак командир негайно звернувся по допомогу до членів екіпажу. Для цього він натиснув кнопку екстреного виклику. Приблизно на цьому етапі пілот опритомнів. Водночас його визнали непридатним для подальшого польоту.

Літак попросив дозволу на екстрену посадку у Дубліні. Туди вже викликали медичні служби. Пасажири знали про ситуацію на борту.

Згодом вдалося встановити, що літак зіткнувся зі зграєю птахів. У результаті стався удар в носовій частині повітряного судна. Вочевидь, це могло вплинути на пілота. На щастя, все завершилося добре.