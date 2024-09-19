Бортпровідниця Сьєрра Містт розкрила несмачний секрет про поведінку на борту. Як виявилося, у жодному разі не варто замовляти чай або каву. Краще вже – щось алкогольне, повідомляє ladbible.

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Чому не варто замовляти чай або каву

Сьєрра зауважила, що майже ніхто з екіпажу не п'є чай або каву на борту. Зважитися на це можуть лише неабиякі відчайдухи. Водночас пасажири часто замовляють гарячі напої.

Якщо ми не дуже відчайдушні, ми не будемо пити каву або чай, які подають в літаку. Вода, яку ми використовуємо для кави та чаю, береться з одного місця, і знаєте що, воно ніколи не очищується,

– заявила Сьєрра.

Вона додала: деякі авіакомпанії зауважують про регулярну чистку місткості для окропу. Однак насправді її роблять лише раз на 6 або 9 місяців. Окрім того, якщо нічого не знайдуть, чистку не проводитимуть.

Думки користувачів мережі розділилися. Одні заявили, що нізащо більше не питимуть чай або каву на борту. Інші ж наголосили: тривога – марна, адже після кип’ятіння мало які бактерії виживають.