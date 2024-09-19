Сірірат Ненсевич з Німеччини обожнює мандрувати. Зрештою, дівчина почала шукати різні варіанти, як це можна зробити, не витрачаючи великі суми.

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Лайфхак від Сірірат

Зрештою, Сірірат потрапила на острів Гарбуза. Він розташований поблизу узбережжя Квінсленда (Австралія). Щоб пожити у райському куточку, Сірірат знайшла там тимчасову роботу. У результаті вона витрачала гроші лише на їжу, працювала по 24 години на тиждень й проводила час на пляжах.

Я накопичила достатньо грошей тільки на квиток на літак до Австралії. І мені вдалося жити на прекрасному острові, працюючи всього 24 години на тиждень за житло і додаткову плату в розмірі понад 800 доларів (22 тисячі гривень) раз на два тижні,

– розповіла Сірірат.



Сірірат змогла доволі бюджетно відпочити / Daily Star

Сірірат розповіла, що її поселили у невеликій кімнаті з двоспальним ліжком і ванною. Там було все необхідне для комфортного життя. Продукти на острів привозили раз на тиждень. Водночас вони не були надто дорогими: Сірірат вдалося ще й заощадити. Вона змогла придбати давні бажанки.