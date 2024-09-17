Стівен зауважив, що найчастіше люди обирають відомі туристичні локації. Водночас Європа має багато прихованих перлин. За межами великих міст є що побачити. Свій рейтинг він озвучив для Daily Mail.

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Які міста Європи варто відвідати

Перше місце у рейтингу Стівена обійняло місто Ідштайн. Його фотограф назвав найколоритнішим у Німеччині. Тим більше, що й добратися туди – дуже легко: менше як 40 хвилин від Франкфурта-на-Майні.

На друге місце Стівен помістив регіон Ельзас у Франції. Фотограф зауважив, що відвідував його декілька разів й був просто зачарований містом Страсбург.

На третій позиції для Стівена – Ротенбург-на-Таубері. Це німецьке місто часто надихало "Дісней" для створення свого візуалу. На четвертій – барвисте німецьке місто Кохем.

Також до рейтингу увійшли:

Бернкастель-Кюс (Німеччина);

Сади на площі Нилік (Франція);

Бад-Вімпфен (Німеччина).

Стівен наголосив, що варто побувати хоча б у деяких містах з цього списку. Тоді можна відчути для себе справжню європейську казку. Для себе ж фотограф обирає й надалі мандрувати та відкривати маловідомі, але дуже цікаві локації.