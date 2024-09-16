Місто Гент очолило рейтинг World Wide Schooling, повідомляє Express. Туристів закликають не зволікати, адже зараз там можна насолодитися тишею та спокійним відпочинком. Тим часом невдовзі Гент може стати одним з найпопулярніших туристичних напрямків.

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Чому варто відвідати Гент

Історія міста Гент розпочалася у Х столітті. Місто зберегло унікальну готичну атмосферу. Родзинкою є замок Гравенстен. Унікальним його робить те, що це – єдиний у Європі замок, збудований у центрі міста. Упродовж століть він виконував різні функції. Зокрема, був в'язницею, судом, текстильною фабрикою.

Також місто може похвалитися одним з найкрасивіших соборів Європи – святого Бавона. Там можна побачити унікальний вівтар.



Гент – дуже атмосферне місто / Unsplash

Далі всі дороги ведуть у район Патерсхол. Його називають одним з найінстаграмніших у ЄС. Туристи зауважили, що там почуваєшся так, ніби телепортуєшся у минуле. Район має безліч атмосферних кафе, ресторанів та крамничок.

Мандрівники зауважують, що у Генті чудово почуваєшся у будь-яку пору року.

Ще один безперечний плюс міста – чудова місцева кухня. Зокрема, там можна скуштувати ідеальні бельгійські вафлі та шоколад, який потім снитиметься ночами.

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