Будапешт – одне з найпопулярніших міст Європи. Лише упродовж 2023 року там забронювали 6,7 ночей. Цікаво, що за цим показником столиця Угорщини обігнала Відень та Прагу. Окрім того, позаду залишилися й Краків та Варшава.

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Що тепер буде з туризмом у Будапешті

Будапешт став найпопулярнішим містом у Центральній Європі. Місцеві мешканці вже почали протестувати проти надмірного туризму. Вони наголошують, що готові втрачати гроші, аби тільки не жертвувати власним комфортом.

Заборону короткострокової оренди у шостому окрузі підтримали відразу 54% людей. Зокрема, мовиться й про оренду через Airbnb, Booking, Expedia Group і Tripadvisor.

Більшість голосів "За" свідчить про те, що жителі округу цінують спокій свого будинку більше, ніж втрачений дохід,

– мовиться у повідомленні.



Будапешт хоче заборонити короткострокову оренду / Unsplash

Водночас також є активні противники заборони. Вони наголошують, що від цього постраждають не лише власники квартир, але й власники кафе та ресторанів. Левова частка їхніх клієнтів – туристи з різних країн світу.

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