Марджолін Фабер – нова міністерка міграції та притулку – заявила, що її мета – запровадити "найсуворішу політику надання притулку". Це відбуватиметься на тлі проблеми з житлом, охороною здоров'я, а також – освітою.
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Нідерланди повинні належати до категорії держав-членів з найсуворішими правилами прийому в ЄС. Ми не можемо продовжувати терпіти великий приплив мігрантів до нашої країни. Люди переживають кризу притулку,
– наголосила Фабер.
Які обмеження запровадять
За словами Фабер, наразі метою є:
- скасувати безстрокові дозволи на проживання;
- скоротити процес розгляду заяв;
- обмежити возз'єднання сімей;
- прискорити депортацію "кримінальних шукачів притулку";
- змінити житлове законодавство.
Нідерланди готові змінити правила / Unsplash
Тим часом представники опозиції критикують план Фабер. Його називають "антидемократичним". Голландська рада у справах біженців наголосила, що біженці будуть змушені заплатити за такі рішення дуже високу ціну.
Варто зауважити, що Нідерланди – одна з найпопулярніших країн серед біженців.
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