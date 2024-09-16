Марджолін Фабер – нова міністерка міграції та притулку – заявила, що її мета – запровадити "найсуворішу політику надання притулку". Це відбуватиметься на тлі проблеми з житлом, охороною здоров'я, а також – освітою.

Зверніть увагу Такого ще не було: турист, який бешкетував на борту, заплатить колосальний штраф

Нідерланди повинні належати до категорії держав-членів з найсуворішими правилами прийому в ЄС. Ми не можемо продовжувати терпіти великий приплив мігрантів до нашої країни. Люди переживають кризу притулку,

– наголосила Фабер.

Які обмеження запровадять

За словами Фабер, наразі метою є:

скасувати безстрокові дозволи на проживання;

скоротити процес розгляду заяв;

обмежити возз'єднання сімей;

прискорити депортацію "кримінальних шукачів притулку";

змінити житлове законодавство.



Нідерланди готові змінити правила / Unsplash

Тим часом представники опозиції критикують план Фабер. Його називають "антидемократичним". Голландська рада у справах біженців наголосила, що біженці будуть змушені заплатити за такі рішення дуже високу ціну.

Варто зауважити, що Нідерланди – одна з найпопулярніших країн серед біженців.

Поїхали у відпустку, а гроші закінчилися? Не проблема – ваші рідні та друзі можуть перевести вам потрібну суму за лічені секунди через додаток TransferGo, з яким можна пересилати гроші поміж країнами Європи.