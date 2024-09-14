Інцидент стався 25 вересня цього року. Чоловік летів з Перта (Австралія) до Сіднею. Він стільки разів порушував правила поведінки на борту, що пілоту довелося повернутися в аеропорт. На дорогу довелося витратити чимало бензину. Тепер порушник має відшкодувати гроші.

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Деталі інциденту

Імені порушника наразі не розкривають. Відомо, що йому – 32 роки. Чоловік походить з західної Австралії. Що такого він робив на борту, наразі не розкривають. Водночас наголошують, що він має заплатити за свої дії.

Цей інцидент має стати попередженням про те, що злочинна поведінка на борту може коштувати порушнику дуже дорого. Набагато легше підкорятися вказівкам персоналу авіакомпанії, ніж створювати непотрібні проблеми, які в кінцевому результаті можуть вдарити вас по кишені,

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що сам порушник визнав себе винним. Також Магістратський суд Перта оштрафував чоловіка на понад 6 тисяч доларів. Загалом чоловікові доведеться виплатити понад 11 тисяч доларів.

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