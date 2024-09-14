Тревел-експерти зауважують, що пейзажі острова Діско – щось максимально нове й небачене раніше. Фантастичні фіорди, древні містечка, холодні хвилі, у яких мешкають кити.

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Що відомо про острів Діско

Діско – другий найбільший острів Гренландії. Його площа становить близько 8578 кілометрів. Окрім того, Діско входить до сотні найбільших островів світу. За версією Intrepid Travel, його додали у список найпопулярніших туристичних локацій майбутнього.



Острів Діско – прихована перлина / Unsplash

Прогнозують, що північний туризм загалом лише набиратиме обертів у наступні роки. Втомлені аномальною спекою туристи готові відкривати для себе нові класні напрямки.

На Діско туристам готові запропонувати чимало розваг. Зокрема, похід до льодовика Лінгемарк або відвідини поселення Кекертарсуак. Окрім того, можна просто погуляти дивовижними територіями та насолодитися їхньою красою.

Варто зауважити, що відпочинок на Діско наразі не буде дуже бюджетним. Водночас ціни вме одно встановлюватимуть помірними. Вже наступного року на Діско вирушать перші тури. Мандрівників закликають бути готовими до фантастичного.