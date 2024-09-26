Мовиться про Париж, Сену та Марну, Івелін, Есон, О-де-Сен, Сен-Сен-Дені, Валь-де-Марн та Валь-д'Уаз. Про це пише The Mayor.

Читайте також Літаки у всьому світі можуть змусити літати повільніше

У Парижі змінять систему оплати проїзду

З 2 січня 2025 року квитки коштуватимуть від 2 до 2,5 євро:

квитки за 2,5 євро дозволять без обмежень користуватися метро, ​​поїздами та регіональними електричками,

за 2 євро – трамваями та автобусами.

Щоправда, при пересадці між двома тарифними групами доведеться придбати окремий білет за повну вартість.

Для чого такі зміни?

Система оплати транспорту до Іль-де-Франса значно спроститься: раніше тарифів було набагато більше. Це завдавало незручностей, у тому числі фінансових, пасажирам, які їздили на громадському транспорті нерегулярно.

Прагнучи сприяти розвитку сталого транспорту, французький уряд впроваджує заходи, спрямовані на збільшення використання громадського транспорту, особливо у віддалених приміських районах. Ініціатива має мету скоротити кількість приватних автомобілів на регіональних дорогах на 15% до кінця десятиліття.

Намагаючись посилити територіальну згуртованість і зменшити відмінності в районуванні регіону Іль-де-Франс, влада запровадила нову спрощену систему оплати проїзду, зокрема, запровадила місячний проїзний квиток Navigo. Однак, мешканці більш віддалених громад продовжують стикатися з проблемами, часто змушені платити значно вищі тарифи на проїзд до Парижа і назад.

У нещодавній заяві урядовці повідомили, що майбутня реформа має бути самофінансованою. Однак це залежить від очікування, що доходи від громадського транспорту зростуть на 1 – 2%.