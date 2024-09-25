Дослідження провів Кембриджський університет. Метою вчених було визначити пріоритетні цілі для сталого розвитку авіаційної галузі. Мовиться про екологічне використання послуг, яке допоможе покращити екологічний стан планети.

Зверніть увагу Одне відкинуте сидіння, а скільки смороду: авіакомпанія внесла до "чорного списку" пару туристів

Що встановили вчені

За даними вчених, авіація наразі суттєво сприяє збільшенню темпів глобального потепління. Мовиться про приблизно 4%. Тим часом відразу 2,5% з них припадає на глобальні викиди CO2. Водночас суттєво зменшити цей показник або навіть звести його до нуля вже до 2050 року – реально.

Насамперед варто зменшити швидкість, з якою рухаються літаки. Це збільшить час польоту, однак допоможе врятувати світ.

Зворотною стороною цього стануть пасажири, оскільки їхня подорож трансатлантичним рейсом збільшиться приблизно на 50 хвилин, що потенційно може негативно вплинути на продуктивність авіакомпаній і на бажання пасажирів бронювати ще довші рейси,

– мовиться у повідомленні.

Водночас вчені також запропонували варіанти, як це покращити. Зокрема, зменшити час очікування в аеропортах. Окрім того, варто організувати кращий процес роботи аеропортів.

Поїхали у відпустку, а гроші закінчилися? Не проблема – ваші рідні та друзі можуть перевести вам потрібну суму за лічені секунди через додаток TransferGo, з яким можна пересилати гроші поміж країнами Європи.